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Gaza Humanitarian Crisis: ग़ज़ा आज सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि दुनिया के सामने खड़ी एक भयावह मानवीय त्रासदी की तस्वीर बन चुका है. टूटे हुए अस्पताल, दवाओं की भारी कमी, मलबे के नीचे दबी जिंदगियां और भूख-प्यास से जूझते लाखों लोगों के बीच हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं. इसी गंभीर संकट को लेकर भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने शुक्रवार (19 जून) को नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीनी दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया, खासकर भारत से तत्काल मदद की अपील की है.
फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने कहा कि इज़रायल के सैन्य अभियानों की वजह से ग़ज़ा का स्वास्थ्य ढांचा लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया है. फिलिस्तीनी राजदूत अबू शावेश ने दावा किया कि ग़ज़ा में 37 में से सिर्फ 19 अस्पताल ही किसी तरह काम कर पा रहे हैं. उनके मुताबिक, लंबे समय से जारी जंग और नाकेबंदी की वजह से एनेस्थीसिया, एंटीबायोटिक्स और दूसरी जरूरी दवाओं की भारी किल्लत हो गई है.
अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने कहा कि क्षेत्र में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग ग़ज़ा से बाहर इलाज के लिए बाहर जाने के इंतजार में हैं. फिलिस्तीनी राजदूत ने यह भी दावा किया कि मलबे में अब भी हजारों शव दबे हो सकते हैं, जिनकी संख्या लगभग 12,000 तक बताई जाती है. साफ पानी और सफाई व्यवस्था की कमी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इससे ग़ज़ा में सांप, मच्छर और त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, और बच्चों के साथ पूरी आबादी स्वास्थ्य जोखिमों से घिरी है.
वेस्ट बैंक के हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में क्षमता से काफी कम सर्जरी हो पा रही हैं. उनके मुताबिक, 65,000 की क्षमता के मुकाबले सिर्फ 19,000 के आसपास लोगों की सर्जरी मुमकिन हो सकी हैं. इसकी वजह है दवाओं की किल्लत. साथ ही कैंसर के इलाज से जुड़ी दवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 97 में से करीब 50 जरूरी दवाएं खत्म हो चुकी हैं.
अबू शावेश ने भारत के सार्वजनिक संस्थानों, स्वास्थ्य क्षेत्र और नागरिकों से फिलिस्तीन को मदद देने की अपील की. उन्होंने कहा, "अगर भारत मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, और अगर अभी नहीं करेगा तो कब करेगा." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इज़रायल, ग़ज़ा में मानवीय सहायता को प्रवेश नहीं करने दे रहा है और न ही सीजफायर की शर्तों का पालन कर रहा है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबू शावेश ने भारतीय मीडिया से ज्यादा कवरेज देने की मांग की. फ़िलिस्तीनी राजदूत ने कहा कि जितना समय इजरायली पक्ष को दिया जाता है, उतना ही फिलिस्तीनी पक्ष को भी मिलना चाहिए. उन्होंने भारत और फिलिस्तीन के संबंधों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दोनों के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं, और फिलिस्तीन के मामले में भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
फिलिस्तीनी राजदूत ने यह भी दावा किया कि हाल के समय में इज़रायल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ रहा है और वैश्विक विमर्श में उसकी स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में उन्होंने कहा कि ग़ज़ा में बड़े पैमाने पर बच्चों की मौतें हुई हैं और उन्होंने इसे "मानवीय आपदा" बताया.