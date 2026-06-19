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ग़ज़ा में न दवाएं, न साफ पानी, न सुरक्षित अस्पताल, फिलिस्तीनी राजदूत ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार

Palestinian Ambassador on Gaza Crisis: ग़ज़ा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है. इस बीच भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने ग़ज़ा के मौजूदा हालात चिंता जताई और पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी है, हजारों लोग इलाज का इंतजार कर रहे हैं.

Written By Syed Mubashshir
Published: Jun 19, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:04 PM IST
ग़ज़ा में न दवाएं, न साफ पानी, न सुरक्षित अस्पताल, फिलिस्तीनी राजदूत ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार
Image Credit: भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश (फाइल फोटो)

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Syed Mubashshir

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सैय्यद मुबश्शिर पिछले दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो पिछले 4 सालों से ZEE Media Network के साथ बतौर Senior Correspondent जुड़े हैं. पॉलिटिकल, क्राइम और माइनॉरिटी की खबरों पर अपनी मजबूत पकड़ रखने के लिए वो जाने और पहचाने जाते हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सैय्यद मुबश्शिर अकेले ऐसे पत्रकार थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर अपनी सटीक ग्राउंड रिपोर्ट की थी. वो मूल रूप से भगवान राम के जन्मस्थली, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के निवासी हैं, और आजकल दिल्ली में रहते हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पूरी की है. Zee से पहले वो प्राइम न्यूज़, MH1 न्यूज़, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, समेत देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. किसी खबर, क्लू,स्टोरी आईडिया, प्रशंसा या आलोचना के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं;  Mohd.Mubashshir@zeemedia.com 

 

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