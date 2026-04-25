ग़ज़ा को खुशियां भी नसीब नहीं, 300 जोड़ों की शादी में 18 साल की दुल्हन की गोली मारकर हत्या

Gaza Crisis: ग़ज़ा में लगातार बेगुनाह फिलिस्तीनियों के कत्लेआम जारी है, भारी तबाही और हजारों लोगों की मौतों के बीच जहां एक तरफ दर्द और डर का माहौल है. यहां के लोगों पर एक अनजाना खौफ देखा जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ जिंदगी की जिद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है. मौत और मायूसी के साए के बीच कभी-कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो यह दिखाती हैं कि इंसान हर हाल में जीने और उम्मीद करने की ताकत रखता है.

इजरायली क्रूरता के बीच ऐसे ही एक भावुक और खास आयोजन मध्य ग़ज़ा में देखने को मिला, जिसने कुछ पल के लिए माहौल को खुशनुमा बना दिया और लोगों को उम्मीदों से भर दिया है. मध्य ग़ज़ा के दीर अल-बला क्षेत्र में स्थित अल-अक्सा अस्पताल के पास एक चैरिटी संस्था की मदद से 300 फिलिस्तीनी जोड़ों का सामूहिक शादी समारोह आयोजित किया गया.

इस भव्य आयोजन में दूल्हा-दुल्हन, उनके परिवार के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. पूरा क्षेत्र पारंपरिक रीति-रिवाजों को करते हुए लोग काफी उत्साहित दिखाई पड़े है. बीते दो सालों से ग़ज़ा में जारी मौत के तांडव को भूलकर लोग खुशी से झूम उठे.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आयोजन में 300 दूल्हा-दुल्हनों ने एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की. यह समारोह सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए नई उम्मीद, सब्र और जद्दोजहद के बीच जिंदगी के प्रति उनके मजबूत इरादों की निशानी बन गई.

हालांकि, इसी खुशी के माहौल के बीच एक दर्दनाक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. दिन की शुरुआत में 18 साल की दुल्हन हाला दरविश को इजरायली फौजियों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना उस समय हुई जब लोग सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियों मशगूल थे.

हाला की मौत के बाद शादी समारोह में मातम छा गया. जहां एक ओर सैकड़ों जोड़े अपने नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर नौजवान बच्ची से इजरायली फौजियों ने जिंदगी छीन ली, वह भी ऐसे समय में जब हाला अपनी जिंदगी का नए सिरे आगाज करने जा रही थी. इस खास मौके पर फिलिस्तीन के लोग जब जश्न मना रहे थे, हाला की हत्या ने उन्हें शोक में डुबो दिया.

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