Gaza: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के इजराइली दौरे का क्या है मतलब?

Gaza News: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो आज यानी रविवार को इज़रायल पहुंचे, जहां वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाक़ात करेंगे. यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब पिछले हफ़्ते क़तर की राजधानी दोहा पर इज़रायल के हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है. सोमवार को दोहा में अरब-इस्लामी आपात शिखर सम्मेलन भी बुलाया गया है, जबकि गाज़ा में इज़रायल की कार्रवाई जारी है.

रुबियो की इजराइली यात्रा का क्या है मतलब?

रुबियो की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क़तर में हमास नेताओं पर हुए इज़रायली हमले की आलोचना की थी. रवाना होने से पहले रुबियो ने कहा कि भले ही ट्रंप इस हमले से ख़ुश नहीं हैं, लेकिन इससे अमेरिका-इज़रायल रिश्तों का नेचर नहीं बदलेगा.

सीजफायर के कोशिशों पर होगी चर्चा

उन्होंने बताया कि इस दौरे में गाज़ा सीज़फायर की कोशिशों पर हमले के असर पर भी चर्चा होगी. रुबियो ने कहा,"राष्ट्रपति चाहते हैं कि यह जंग ख़त्म हो, और ख़त्म होने का मतलब है कि सभी 48 बंधकों की रिहाई हो, हमास अब ख़तरा न रहे और फिर गाज़ा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो.”

कौन करेगा गाजा को दोबारा तामीर

उन्होंने यह भी कहा कि गाज़ा के पुनर्निर्माण के लिए कौन ज़िम्मेदार होगा, कौन ख़र्च उठाएगा और प्रक्रिया को कौन संचालित करेगा, यह अभी तय नहीं है. शनिवार को सोशल मीजिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए रुबियो ने कहा था कि उनका ध्यान बंधकों की रिहाई, मानवीय सहायता को गाज़ा के नागरिकों तक पहुंचाने और हमास से पैदा ख़तरे को खत्म करने पर होगा.

नुकसान को कंट्रोल करने की कोशिश

अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक रुबियो का यह दौरा नुकसान को कंट्रोल करने की भी कोशिश भी है, क्योंकि क़तर पर इज़रायली हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा हुई है. उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका और इज़रायल का संदेश पूरी तरह मेल नहीं खा रहा है.