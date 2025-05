Gaza में खाना ले रहे थे फिलिस्तीनी, तभी इजराइल ने बरसा दी गोलियां; कई की मौत

Israel News: इजरायली सेना गाजा में काफी क्रूरता कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 48 घंटों में गाजा में राहत सामग्री लेने पहुंचे कम से कम 10 फिलिस्तीनियों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. यह जानकारी गाजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने बुधवार को दी है.

इस घटना में 62 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं. बताया जा रहा है कि ये सभी लोग भूख से परेशान थे और अमेरिका समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) से मदद लेने पहुंचे थे. गाजा के दक्षिणी शहर रफाह में GHF के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर हजारों लोग राहत सामग्री लेने के लिए गए थे. इसी दौरान इजराइली सैनिकों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी.

The first day of the Israeli-American aid distribution mechanism (GHF) ended in an abject failure for the occupation after their ‘distribution centre’ completely collapsed after the IDF opened gun fire on the Palestinians, causing the American personnel to… pic.twitter.com/DOuOyVUh4g

