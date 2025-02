Gaza Ramadan: जंग के बीच दूसरा रमजान, टूटी इबादतगाहों के बीच रोज़ा रखने के लिए तैयार हैं फिलिस्तीनी

Gaza Ramadan: रमजान दस्तक देने वाला है और रोजे इस्लाम के अहम पिलर्स में से एक है. टैंट्स में रह रहे फिलिस्तीनियों का जंग के बीच यह दूसरा रमजान है. हालांकि, सीजफायर लागू है. लेकिन, रहने के लिए जगह और पानी नहीं है और इबादत के लिए मस्जिदें नहीं है.

गाजा में, जो इजरायल के 15 महीने के नरसंहारकारी बमबारी ऑपरेशन से बुरी तरह जख्मी है वह रोजा रखने से पीछे नहीं हट रहे हैं. निवासियों ने सड़कों और घरों को लालटेन, बैनर और रंग-बिरंगे झंडों से सजाकर रमजान के पाक महीने की तैयारी शुरू कर दी है.

As Ramadan nears, Palestinians in Gaza are brightening the streets and walls with decorations, offering a glimpse of hope and resilience amid the surrounding destruction. Despite the wreckage of buildings, lanterns and vibrant banners stand as symbols of their enduring spirit, as… pic.twitter.com/Txxuoi0ohD

— Islam Channel (@Islamchannel) February 27, 2025