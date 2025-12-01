Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3024556
Zee SalaamMuslim World

Gaza Update: सड़क पर ढोरों प्लास्टिक बोतलें रस्सी से खीचते फिलिस्तीनी बच्चे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Gaza Update: गाजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें कुछ बच्चे बोतलों को रस्सी में बांधकर खीचते नजर आ रहे हैं. कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये बच्चे इन बोतलों का क्या करेंगे?

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 01, 2025, 08:47 AM IST

Trending Photos

Gaza Update: सड़क पर ढोरों प्लास्टिक बोतलें रस्सी से खीचते फिलिस्तीनी बच्चे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Gaza Update: जंग तो रुकी हुई है लेकिन गाजा में हालात नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहे हैं. लोगों को खाने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान अचानक इजराइली सैनिकों के जरिए गोलाबारी से लोगों की जान जा रही है. इस बात को दर्शाता सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ बच्चे बोतलों को घसीटते नजर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक इन बोतलों से गाजा के ये बच्चे आग जलाने वाले हैं, ताकि खाना बना सकें. क्योंकि खाना बनाने के लिए लकड़ी आदि संसाधन मौजूद नहीं हैं.

गाजा का वीडियो वायरल

इस वायरल वीडियो में कुछ बच्चों ने एक रस्सी में ढेर सारी बोतलों को बांधा हुआ है और उन्हें खीचते हुए ले जा रहे हैं. चारों ओर बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और बीच में टूटी हुई सड़कों पर ये बच्चे तेजी से अपने घर की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं. ये उस उम्मीद में हैं कि जैसे ही घर पहुंचेंगे तो इन बोतलों में आग लगा कर खाना बन सकेगा और उनके पेट भर सकेगा.

 

Add Zee News as a Preferred Source

इजराइली सैनिकों ने की 2 बच्चों की हत्या

ईंधन की भारी कमी से बच्चों को अलग-अलग जगहों पर लकड़ी और दूसरी चीजों की तलाश के लिए जाना पड़ता है. ये काफी खतरे का काम है. क्योंकि इजराइली सैनिक कोई भी हरकत देखते हैं तो वह गोलियां बरसा देते हैं. वे ये नहीं देखते कि कोई बच्चा, बूढ़ा या औरत पर रहम किया जाए. हाल ही में दो बच्चे लकड़ी ढूंढने के लिए गए थे. इसी दौरान उन्होंने येलो लाइन क्रॉस कर दी. इसके बाद क्या था, इजराइली सैनिकों ने ड्रोन के जरिए दोनों की हत्या कर दी.

इजराइल पर लगते नरसंहार के इल्जाम

इजराइल पर लगातार नरसंहार और सीजफायर तोड़ने के इल्जाम लगते आ रहे हैं. हाल ही में इजराइली सेना ने लेबनानी इलाके पर हमला किया था. इस इलाके में फिलिस्तीनी लोग कैंप्स में रह रहे थे. इस हमले के बाद इजराइल की काफी मज़म्मत हुई थी. शनिवार को ही इजराइल ने सीरिया के एक इलाके में घुसकर फायरिंग की थी. इस दौरान आम नागरिकों ने इजराइली सैनिकों का मुकाबला किया, जिसमें कई दर्जन लोगों की मौत हुई थी. उसकी इस हरकत की कई मुस्लिम देशों ने निंदा की थी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

gazaGaza Hamas WarIsrael Hamas War

Trending news

gaza
Gaza: सड़क पर ढोरों प्लास्टिक बोतलें रस्सी से खीचते फिलिस्तीनी बच्चों का Video Viral
Saudi Arabia
Saudi Arabia: खुदाई में मिला कई टन सोना; कंपनी बोली, कुल 1.1 करोड़ टन है खनिज
israel news
ग़ज़ा में कत्लेआम, खुद के लिए क्षमादान! नेतन्याहू की चाल पर भड़के इजराइली सियासी दल
West Bengal news
मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर इस डेट रखेंगे बाबरी मस्जिद की नींव, TMC ने झाड़ा पल्ला
UP News
कारोबारी पर हमले के बाद ग्रामीणों का ऑन द स्पाट जस्टिस! बदमाशों की दी खौफनाक सजा
Haryana news
Nuh में 13 साल की बच्ची से दरिंदगी, कोर्ट का फैसला सुन कांप गया दोषी ताहिर
UP News
सलीम के घर खरीदने पर भड़के हिंदू संगठन, फंसाने के लिए फेंकी हड्डी; पुलिस ने खोली पोल
Karnatka news
अजमेर दरगाह से निकली दुआ; जमीर खान बनें कर्नाटक के डिप्टी सीएम! कांग्रेस में टेंशन
UP News
UP में मुस्लिम रिहाइश पर पहरा? बुलंदशहर में घर खरीदने पर हिंदू संगठनों का हंगामा
Delhi News
TADA में दिल्ली से उठाया, 32 साल जेल में…अब पाकिस्तानी कैदी ने लगाई रिहाई की गुहार