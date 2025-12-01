Gaza Update: सड़क पर ढोरों प्लास्टिक बोतलें रस्सी से खीचते फिलिस्तीनी बच्चे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Gaza Update: जंग तो रुकी हुई है लेकिन गाजा में हालात नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहे हैं. लोगों को खाने के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान अचानक इजराइली सैनिकों के जरिए गोलाबारी से लोगों की जान जा रही है. इस बात को दर्शाता सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ बच्चे बोतलों को घसीटते नजर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक इन बोतलों से गाजा के ये बच्चे आग जलाने वाले हैं, ताकि खाना बना सकें. क्योंकि खाना बनाने के लिए लकड़ी आदि संसाधन मौजूद नहीं हैं.

गाजा का वीडियो वायरल

इस वायरल वीडियो में कुछ बच्चों ने एक रस्सी में ढेर सारी बोतलों को बांधा हुआ है और उन्हें खीचते हुए ले जा रहे हैं. चारों ओर बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और बीच में टूटी हुई सड़कों पर ये बच्चे तेजी से अपने घर की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं. ये उस उम्मीद में हैं कि जैसे ही घर पहुंचेंगे तो इन बोतलों में आग लगा कर खाना बन सकेगा और उनके पेट भर सकेगा.

इजराइली सैनिकों ने की 2 बच्चों की हत्या

ईंधन की भारी कमी से बच्चों को अलग-अलग जगहों पर लकड़ी और दूसरी चीजों की तलाश के लिए जाना पड़ता है. ये काफी खतरे का काम है. क्योंकि इजराइली सैनिक कोई भी हरकत देखते हैं तो वह गोलियां बरसा देते हैं. वे ये नहीं देखते कि कोई बच्चा, बूढ़ा या औरत पर रहम किया जाए. हाल ही में दो बच्चे लकड़ी ढूंढने के लिए गए थे. इसी दौरान उन्होंने येलो लाइन क्रॉस कर दी. इसके बाद क्या था, इजराइली सैनिकों ने ड्रोन के जरिए दोनों की हत्या कर दी.

इजराइल पर लगते नरसंहार के इल्जाम

इजराइल पर लगातार नरसंहार और सीजफायर तोड़ने के इल्जाम लगते आ रहे हैं. हाल ही में इजराइली सेना ने लेबनानी इलाके पर हमला किया था. इस इलाके में फिलिस्तीनी लोग कैंप्स में रह रहे थे. इस हमले के बाद इजराइल की काफी मज़म्मत हुई थी. शनिवार को ही इजराइल ने सीरिया के एक इलाके में घुसकर फायरिंग की थी. इस दौरान आम नागरिकों ने इजराइली सैनिकों का मुकाबला किया, जिसमें कई दर्जन लोगों की मौत हुई थी. उसकी इस हरकत की कई मुस्लिम देशों ने निंदा की थी.