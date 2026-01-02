ग़ज़ा में बम, इजरायल में भगदड़; 2025 में एक लाख से ज्यादा इजरायली छोड़ गए देश

Israel News: ग़ज़ा में इजरायली नरसंहार जारी है. अमेरिकी मध्यस्थता में फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हमास और इजरायल में सीजफायर पर सहमति बनी थी. मध्यस्थता के बावजूद इजरायली फौज लगातार ग़ज़ा में बेगुनाहों की हत्या कर रही है. बेगुनाहों फिलिस्तीनियों के नरसंहार को देख खुद इजरायल की अवाम आजिज आ चुकी है. वहां की अवाम ने कई बार इसको रोकने के लिए पुरजोर विरोध किया और हालात में सुधार न होता देख सिर्फ 2025 में लाखों लोगों ने देश छोड़ दिया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ग़ज़ा में लगातार नरसंहार और जंग की वजह से साल 2025 में एक लाख से ज्यादा इजरायली नागरिकों ने देश छोड़ दिया. इसकी वजह से इजरायल ने लगातार दूसरे साल निगेटिव माइग्रेशन बैलेंस दर्ज किया है. केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (CBS) ने बुधवार को साल के अंत तक की रिपोर्ट जारी करते हुए यह जानकारी दी.

CBS के मुताबिक, 2025 में इजरायल की कुल आबादी लगभग 1 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 10.78 मिलियन (1 करोड़ 78 लाख) तक पहुंच गई. यह वृद्धि दर ठीक वैसी ही रही जैसी एक साल पहले थी, जिससे 2025 को इजराइल के इतिहास के सबसे कम विकास दर वाला साल माना जा रहा है. इससे पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित ताउब सेंटर फॉर सोशल पॉलिसी स्टडीज की एक स्टडी में भी अनुमान लगाया गया था कि जनसंख्या वृद्धि दर 0.9 फीसदी रह सकती है और पहली बार यह दर 1 फीसदी से नीचे गिरने की संभावना है.

CBS के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में लगभग 24,200 नए प्रवासी (इमिग्रेंट्स) इजरायल पहुंचे, जो 2024 के मुकाबले करीब 8,000 कम हैं. प्रवासन में इस गिरावट की एक बड़ी वजह 2022 में रूस- यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस से आने वाले प्रवासियों की संख्या में तेज कमी बताई गई है. इसी अवधि में, लगभग 19,000 इजरायली नागरिक लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद वापस इजरायल लौटे. इसके अलावा करीब 5,500 लोग पारिवारिक पुनर्मिलन (फैमिली रीयूनियन) के मकसद से देश आए.

यह लगातार दूसरा साल रहा जब इजरायल आने वालों की तुलना में देश छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा रही. साल 2024 में भी लगभग 82,700 इजरायली नागरिकों ने देश छोड़ा था. जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का कहना है कि 1950 और 1980 के दशकों के कुछ सीमित दौर को छोड़ दें, तो इजरायल के इतिहास में आमतौर पर देश छोड़ने वालों से ज्यादा यहूदी नागरिक इजरायल आते रहे हैं.

हाल के सालों में इस बदलते रुझान के पीछे विशेषज्ञ इजरायल के बिगड़ते राजनीतिक और सुरक्षा हालात को अहम वजह मानते हैं. इसमें ग़ज़ा जंग भी शामिल है, जो 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था. इसके अलावा सरकार की न्यायिक सुधार (ज्यूडिशियल रिफॉर्म) योजनाओं से उपजी निराशा को भी बड़ी वजह बताया जा रहा है. आलोचकों का कहना है कि इन सुधारों से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है.

रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी शख्स को प्रवासी (एमिग्रेंट) तभी माना जाता है, जब उसने साल का अधिकांश हिस्सा इजरायल के बाहर बिताया हो. इसका मतलब यह है कि मौजूदा आंकड़ों में शामिल कई लोग वास्तव में 2024 में ही देश छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी गिनती 2025 के आंकड़ों में हुई है.

