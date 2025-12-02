Advertisement
ग़ज़ा में बच्चों की कराह नहीं सुना जर्मनी, लेकिन 8 गधों के लिए पसीज गया दिल; दे रहा हाईटेक सुविधाएं

Germany Double Standards on Gaza Humanitarian Crisis: संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल, ग़ज़ा में बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है. ग़ज़ा नरसंहार के लिए जिम्मेदार इजराइल और उसके कई साथियों का दोहरा चरित्र दुनिया देखती रही है. शांति का ढिंढोरा पीटने वाले जर्मनी का भी खौफनाक चेहरा सामने आया है. ग़ज़ा के घायल बच्चों को वापस भेजने वाला जर्मनी अब वहां के 8 गधों को युद्ध पीड़ित बताकर वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहा है.

 

Germany News Today: ऐतिहासिक ग़ज़ा पट्टी 21वीं शताब्दी में धरता का नर्क है. बीते दो सालों में इजराइल ने ग़ज़ा में जमीनी और हवाई हमलों में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि लाखों लोग अपनी जिस्म के कीमती हिस्से गंवा चुके हैं. यहां की 80 फीसदी बुनियादी ढांचे को यहूदी फौज ने नेस्तानाबूद कर दिया है. ग़ज़ा में नरसंहार के लिए न सिर्फ इजराइल जिम्मेदार है बल्कि अमेरिका और कई यूरोपी देश शामिल है,  जो समय-समय पर हथियार और पैसों से मदद करते हैं.

ग़ज़ा नरसंहार के लिए जिम्मेदार देशों में से जर्मीना का यह दोहरा रवैया उजागर हो गया. इजरायल के ग़ज़ा पर हमले शुरू होने के बाद से अब तक जर्मनी ने सिर्फ दो फिलिस्तीनी बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया था, लेकिन उन्हें भी कुछ समय बाद वापस उसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेज दिया. वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के मीडिया में इस हफ्ते आठ गधों के ग़ज़ा से जर्मनी पहुंचने की खबर को एक उपलब्धि और इंसानियत के ठेकेदार के रूप में पेश कर रहे हैं. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन गधों को युद्ध पीड़ित जानवरों के रूप में पेश करते हुए जर्मनी में बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है. उन्हें खास हीटेड अस्तबल, बेहतर पशु-चिकित्सा सुविधाएं और संवेदनात्मक कवरेज मिल रही है. यह पूरा ऑपरेशन जर्मनी और इजराइल के मिलीभगत से किया गया है. जिससे जर्मन की शांति और अमन पसंद अवाम का ग़ज़ा नरसंहार से ध्यान भटकाया जा सके. फिलहाल इन जानवरों को ग़ज़ा से निकालकर जर्मनी के अलग-अलग चिड़ियाघरों और पशु संरक्षण केंद्रों में पहुंचाया गया है.

वहीं, इसके उलट गंभीर रूप से घायल और अपंग फिलिस्तीनी बच्चों की मदद की गुजारिश को जर्मनी लगातार ठुकरा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई जर्मन शहरों ने इन बच्चों का इलाज कराने और उन्हें अस्थायी रूप से अपने यहां रखने की पेशकश भी की थी. लेकिन इन मानवीय अपीलों के बावजूद, जर्मन प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया. जर्मन सरकार की इस रवैये को लेकर उसकी खूब आलोचना हो रही है. 

युद्ध के बीच अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे फिलिस्तीनी बच्चों को जर्मनी में चिकित्सा उपचार या सुरक्षित आश्रय दिलाने की कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं. वहीं, इन गधों को बेहद कम समय में सभी औपचारिकताएं पूरी कर जर्मनी लाया गया और उन्हें 'रेस्क्यू मिशन' के निशानी तौर पर पेश किया जा रहा है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम मानवीय प्राथमिकताओं के उलट दिखाई देता है, जहां युद्ध में घायल, अंग-विहीन बच्चों को सुरक्षा दिलाने में प्रशासन ढील और बाधाएं पैदा कर रहा है, वहीं जानवरों के लिए फौरन राहत अभियान चलाया गया.

यह भी पढ़ें: मेरठ: बेगाने की शादी में हिंदू संगठन दीवाना, सईद के सपनों पर लगा ताला; अस्पताल में लड़ रहे जिंदगी-मौत की जंग!

