तालिबान से जान बचाकर निकले अफगानियों को जर्मनी देगा शरण; इस देश से भरेंगे उड़ान
Zee Salaam

तालिबान से जान बचाकर निकले अफगानियों को जर्मनी देगा शरण; इस देश से भरेंगे उड़ान

Germany Afghan Refugees: जर्मनी ने एक महीने की रोक हटाकर अफगान शरणार्थियों को प्रवेश देने का फैसला किया है. पाकिस्तान में 2,000 से ज्यादा अफगान वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:59 PM IST

तालिबान से जान बचाकर निकले अफगानियों को जर्मनी देगा शरण; इस देश से भरेंगे उड़ान

Germany Afghan Refugees: पिछले महीने जर्मनी ने अफगान शरणार्थियों के एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब जर्मनी ने अफगान रिफ्यूजी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद अब 2 हजार अफगान रिफ्यूजी जर्मनी जा सकेंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल पाकिस्तान में 2,000 से ज्यादा अफगान नागरिक इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें जर्मनी भेजा जाए. ये शरणार्थी तालिबान के डर से अफ़गानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे. कई लोग तो सालों से जर्मनी के वीजा मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं. अब रोक हटने के बाद इन शरणार्थियों के लिए उम्मीद की किरण जगी है. जर्मनी ने साफ किया है कि वादा किए गए सभी अफगानों को सुरक्षित तरीके से देश में प्रवेश दिया जाएगा.

प्रमुख जर्मन मीडिया आउटलेट डॉयचे वेले ने विस्तार से बताया, "अफ़ग़ानों को पाकिस्तान में अपनी स्थिति औपचारिक रूप देने या स्वेच्छा से जाने की इजाजत देने के लिए निर्वासन पर एक महीने की रोक रविवार को समाप्त हो रही है. पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की है कि वह सितंबर में निर्वासन फिर से शुरू करने का इरादा रखती है. दस लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं." 

रिपोर्ट के अनुसार, डीडब्ल्यू ने ऐसे ही एक अफगान परिवार से बात की, जिनके नाम बदल दिए गए थे और उनकी सुरक्षा के लिए पहचान छिपाई गई थी. इसमें कहा गया है कि शरीफ और उनका परिवार इस्लामाबाद में गिरफ़्तारी और अफगानिस्तान निर्वासन के लगातार डर में रहते हैं. 2021 में तालिबान के सत्ता में आने से पहले, शरीफ़ अफगानिस्तान में काम करते थे और सत्ता हथियाने के बाद वे और उनका परिवार पाकिस्तान भाग गए.

शरीफ कब जाएंगे जर्मनी
रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीफ पहले अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और सरकारों के साथ काम कर चुके हैं, इसी वजह से तालिबान उन्हें अपना दुश्मन मानता है और उन पर खतरा बना हुआ है. रिपोर्ट यह भी याद दिलाती है कि कई साल पहले जर्मनी ने वादा किया था कि जो अफग़ान नागरिक जर्मन सेना (बुंडेसवेहर), जर्मन मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के लिए काम कर चुके हैं, उन्हें सुरक्षित प्रवेश दिया जाएगा. शरीफ़ का आवेदन तो मंज़ूर कर लिया गया था, लेकिन पूरी प्रक्रिया इतनी धीमी रही कि उन्हें अब तक जर्मनी पहुंचने का मौका नहीं मिल पाया.

Zee Salaam Web Desk

Germany Afghan Refugees

