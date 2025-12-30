"कयामत आने वाली है", पैगंबर होने का दावा करने वाले एबो नोआ गिरफ्तार

Ghana Fake Prophet Ebo Noah Arrested: अफ्रीका के घाना देश में ऐबो नोआ नाम के व्यक्ति ने पैगंबर होने का दावा किया और कहा कि 25 दिसंबर को तेज बाढ़ आएगी, जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी. उसने लोगों को बचाने के लिए नाव बनाने की शुरुआत की और कहा कि जो लोग उसके नाव में रहेंगे सिर्फ वही बच पाएंगे. इस बहाने उसने लोगों से करोड़ों रुपये का फ्रॉड किया. अब घाना की सिक्योरिटी फोर्स ने ऐबो नोआ को गिरफ्तार कर लिया है.
Ghana Fake Prophet Ebo Noah Arrested: अफ्रीकी देश घाना में एबो नोआ नाम के एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने पिछले दिनों दावा किया था कि 25 दिसंबर से दुनिया में कयामत शुरू हो जाएगी. उसने लोगों से उनकी जान की रक्षा को लेकर खूब पैसे लिए. अब घाना की सिक्योरिटी फोर्स ने एबो नोआ को गिरफ्तार कर लिया है.
एबो नोआ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद को एबो जीजस लिखता है. उसने दावा किया कि वह खुदा की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर है. यानी वह खुद को पैगंबर बता रहा था. अब वह कह रहा है कि उसने खुदा से प्रार्थना करके कयामत को रोक दिया है.
एबो नोआ ने वहां के लोगों में यह भ्रम फैलाया कि 25 दिसंबर को कयामत आने वाली है और उसने एक बड़ी नाव का निर्माण करना शुरू किया. एबो का कहना था कि 25 दिसंबर को भयंकर बाढ़ आएगी और लगातार तीन सालों तक तेज वर्षा होगी. लोगों ने उसकी बातों को मान लिया और नाव तैयार करने के लिए खूब पैसे दिए. कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और नाव में अपने लिए जगह खरीद ली.
कहानी में मोड़ तब आया जब एबो नोआ की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें वह करोड़ों रुपये के लग्ज़री गाड़ी में घूम रहा है. दावा किया गया कि एबो नोआ ने लोगों के साथ फ्रॉड किया और उनके द्वारा कयामत से बचने के लिए दिए गए पैसे से लग्ज़री गाड़ी खरीद ली. घाना के सिक्योरिटी फोर्स ने एबो नोआ को गलत जानकारी फैलाने और लोगों को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.