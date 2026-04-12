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इजरायली साजिशों के खिलाफ दुनिया एकजुट, Global Sumud Flotilla बना ग़ज़ा के मजलूमों का सहारा

Global Sumud Flotilla Sails to Gaza: ग़ज़ा में बढ़ते मानवीय संकट और तबाह बुनियादी ढांचे के बीच Global Sumud Flotilla बार्सिलोना से रवाना हुआ है. 70 जहाजों का यह काफिला राहत सामग्री पहुंचाने और नाकेबंदी के खिलाफ आवाज उठाने के साथ ग़ज़ा के हालात पर दुनियाभर का ध्याना खींचना मकसद है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 12, 2026, 10:17 PM IST

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Global Sumud Flotilla बार्सिलोना से ग़ज़ा के लिए रवाना
Global Sumud Flotilla बार्सिलोना से ग़ज़ा के लिए रवाना

Gaza Crisis: ग़ज़ा में जारी तबाही, बुनियादी ढांचे के खंडहर में बदल जाने और आम लोगों की बदतर होती जिंदगी को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज तेज हो गई है. इजरायल की क्रूरता और ग़ज़ा समेत पूरे फिलिस्तीन में मानवीय संकट पैदा होने पर दुनियाभर के इंसाफ पसंद लोग मैदान में उतर आए हैं. इसी कड़ी में "ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला" नाम का एक बड़ा नागरिक मिशन स्पेन के बार्सिलोना से रवाना हुआ है, जिसका मकसद ग़ज़ा तक मानवीय मदद पहुंचाना और इजरायल के जरिये समुद्री रास्ते की नाकेबंदी के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है.

इतवार (12 अप्रैल) को शुरू हुए इस अभियान को आयोजकों ने अब तक का सबसे बड़ा नागरिक समुद्री मिशन बताया है. इस काफिले में करीब 70 जहाज शामिल हैं, जिनमें 70 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा लोग सवार हैं. इनका कहना है कि ग़ज़ा में खाने-पीने की चीजों, दवाइयों और जरूरी सेवाओं की भारी कमी हो गई है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

इस मिशन में कुछ प्रमुख जहाज भी शामिल हैं, जिनमें ग्रीनपीस का "आर्कटिक सनराइज" तकनीकी और नेविगेशन सपोर्ट दे रहा है. वहीं "ओपन आर्म्स" नाम का एक जहाज इमरजेंसी की हालत में मदद पहुंचाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात है. फ्लोटिला के रवाना होने से पहले बार्सिलोना पोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए. आयोजकों के मुताबिक, करीब 2000 लोग वहां पहुंचे और इस मिशन को विदाई दी. इस दौरान बच्चों के जरिये भेजे गए बैग, जिनमें स्कूल का सामान, खिलौने और हाथ से लिखे पत्र शामिल थे. खास तौर पर ग़ज़ा के बच्चों के लिए इस मदद में रखे गए.

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फ्लोटिला के प्रवक्ता पाब्लो कास्टिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पहल का मकसद ग़ज़ा के लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी को तोड़ना है. साथ ही जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करना और समुद्र व जमीन के रास्ते मानवीय सहायता पहुंचाने वाले गलियारे को खोलने की मांग करना है. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से ग़ज़ा का मुद्दा वैश्विक स्तर से धीरे-धीरे गायब होता जा रहा है. 

इस मिशन में शामिल कई एक्टिविस्टों ने अपनी निजी वजहें भी शेयर कीं. फिलिस्तीनी कार्यकर्ता सुजैन अब्दुल्ला ने कहा कि उनका यह कदम उनके समुदाय के लंबे संघर्ष और विस्थापन की कहानी को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश है. वहीं अन्य लोगों का मानना है कि यह पहल शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों पर पड़े संकट को उजागर करने का जरिया है.

आयोजकों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि इस मिशन को सुरक्षित रास्ता दिया जाए और किसी भी तरह की रुकावट न डाली जाए. इससे पहले सितंबर 2025 में भी बार्सिलोना से एक छोटा काफिला ग़ज़ा की ओर गया था, लेकिन उसे रास्ते में ही रोक लिया गया था और उसमें शामिल लोगों को हिरासत में लेकर बाद में वापस भेज दिया गया था.

इस बार का अभियान ऐसे समय में शुरू हुआ है, जब ग़ज़ा में हालात और खराब हो चुके हैं. बड़े पैमाने पर लोग बेघर हैं और जरूरी सामान तक पहुंच बेहद सीमित हो गई है. ऐसे में यह फ्लोटिला न सिर्फ मदद पहुंचाने की कोशिश है, बल्कि एक बड़ा संदेश भी है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोग इस संकट को लेकर अब भी परेशान हैं और सक्रिय रूप से आवाज उठा रहे हैं.

बता दें, 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों ने ग़ज़ा को गहरे मानवीय संकट में धकेल दिया है. संयुक्त राष्ट्र और ग़ज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 तक 72 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि करीब 1.72 लाख लोग घायल हुए हैं. वहीं लगभग 10 हजार लोग अब भी लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है. मृतकों में बड़ी संख्या बच्चे, महिला और बुजुर्गों की है. 

इजरायली हमले में फिलिस्ती में जान-माल ही नहीं, ग़ज़ा का बुनियादी ढांचा भी बुरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 91 फीसदी इमारतें क्षतिग्रस्त या पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं. 92 फीसदी घर, 90 फीसदी के आसपास स्कूल, और बड़ी संख्या में अस्पताल भी प्रभावित हुए हैं. सड़कें, पानी और सफाई व्यवस्था भी बुरी तरह टूट चुकी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग़ज़ा का बड़ा हिस्सा अब रहने लायक नहीं बचा है और इसे दोबारा बसाने में दशकों और अरबों डॉलर खर्च होंगे.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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