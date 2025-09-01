गज़ा की मदद करेगा 'ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला'; समुद्र के रास्ते 44 देशों के 300 कार्यकर्ता तोड़ेंगे इजरायली घेराबंदी

Global Sumud Flotilla: गज़ा में नरसंहार को रोकने और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए लगभग दो बार कुछ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने फ्लोटिला कोएलिशन बनाकर गज़ा पहुंचने की कोशिश की थी. हालांकि उन्हें इजरायली सेना ने अगवा कर लिया था. अब खबर है कि गज़ा में भुखमरी को देखते हुए 44 देशों के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला बनाकर समुद्र के रास्ते इजरायली नाकेबंदी को तोड़ते हुए गज़ा में मदद पहुंचाएंगे.

दरअसल, बीते 31 अगस्त को स्पेन के बार्सिलोना बंदरगाह से ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला का एक जत्था रवाना हो गया है. इनका अगला पराव ट्यूनीशिया है जहां से 4 सितंबर को लगभग 44 देशों के 300 कार्यकर्ता ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला अभियान के तहत समुद्री के रास्ते इजरायली घेराबंदी को तोड़ते हुए गज़ा पहुंचने की कोशिश करेंगे. इस अभियान में मानवाधिकार कार्यकर्ता, वरिष्ठ वकील, डॉक्टर, पत्रकार और अन्य क्षेत्रों के विद्वान शामिल हैं.

ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला समूह के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में बताया गया कि बीते रविवार (31 अगस्त) को इतिहास रचा गया. पोस्ट में लिखा गया कि अब तक का सबसे बड़ा नागरिक बेड़ा स्पेन से गज़ा के लिए जरूरी मानवीय सहायता और आशा की किरण लेकर रवाना हो गया है.

इस अभियान का मकसद है कि गज़ा में तुरंत नरसंहार को रोका जाए और सीजफायर का ऐलान हो. साथ ही गज़ा में मानवीय सहायता के लिए रास्ते को खोला जाए. ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला अभियान के तहत गज़ा में जरूरी मानवीय सहायता भी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी.

ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला अभियान में दुनिया की फेमस हस्तियां शामिल हैं. फेमस स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग, आयरिश एक्टर लियाम कनिंघम, स्पेनिश एक्टर एडुआर्डो फर्नांडीज और बार्सिलोना की पूर्व मेयर एडा कोलाऊ शामिल हैं

ग्लोबल है कि गज़ा में पिछले 2 वर्षों से आम लोगों पर बमबारी हो रही है. दुनिया के तमाम हुक्मरान इस नरसंहार को तमाशे की तरह देख रहे हैं. वहीं, अंतरराष्ट्रीय संस्थान इस नरसंहार को रोकने में नाकाम साबित हो चुके हैं. इन सभी चीजों को देखते हुए दुनिया के अमन पसंद लोग गज़ा की मदद के लिए खुद ही कदम उठाना शुरू कर दिया है. इसी का एक रूप ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला है.