भारत में सोने की कीमतों चमक बरकरार; सऊदी-पाकिस्तान में पहुंचा ऑल टाइम हाई, जानें प्रति ग्राम रेट

Gold Rate Today: दिल्ली समेत पूरे देश में सोने की कीमतों में लगातार मजबूती जारी है. शुक्रवार (5 सितंबर) को भी सोना नए ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,338 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जबकि गुरुवार (4 सितंबर) को यह 1,05,945 रुपये थी. इस दौरान 24 कैरेट सोने में 24 घंटे में 393 रुपये की तेजी दर्ज की गई.

22 कैरेट सोने की कीमत 97,406 रुपये और 18 कैरेट सोने का दाम 79,754 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं, चांदी की कीमत में नरमी देखी गई. चांदी का भाव 37 रुपये घटकर 1,23,170 रुपये प्रति किलो रह गया. वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 3 अक्टूबर 2025 का कॉन्ट्रैक्ट 1.19 फीसदी बढ़कर 1,07,681 रुपये और चांदी का 5 दिसंबर 2025 का कॉन्ट्रैक्ट 1.70 फीसदी बढ़कर 1,26,025 रुपये रहा.

इंटरनेशनल बाजार में भी सोने और चांदी के दाम बढ़े. कॉमैक्स पर सोने की कीमत 3,649 डॉलर प्रति औंस और चांदी 42 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. एलकेपी कमोडिटीज के जतिन त्रिवेदी के मुताबिक, सोना सकारात्मक ट्रेंड में है. उन्होंने कहा कि अगर कीमतें 1,06,450 रुपये के ऊपर बनी रहती हैं तो यह 1,07,260 रुपये तक जा सकती हैं. निवेशकों की नजर अब फेडरल रिजर्व की सितंबर मीटिंग पर है, जिसमें रेट कट की उम्मीद की जा रही है.

सऊदी अरब में भी रिकॉर्ड स्तर पर सोना

भारत की तरह सऊदी अरब और पाकिस्तान में भी सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. सऊदी अरब में सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है. 5 सितंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोना 4430 रियाल प्रति 10 ग्राम (लगभग 101,890 रुपये) पर बंद हुआ. वहीं, 22 कैरेट सोना 4070 रियाल प्रति 10 ग्राम (करीब 93,610 रुपये), 21 कैरेट सोना 3890 रियाल प्रति 10 ग्राम (लगभग 89,470 रुपये) और 18 कैरेट सोना 3330 रियाल (करीब 76,590 रुपये) प्रति ग्राम रहा. सऊदी अरब में सोने की कीमतों में यह बढ़ोतरी लगातार पांचवें दिन भी जारी रही. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में हल्की उतार-चढ़ाव के बाद कीमतें नये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं.

पाकिस्तान में क्या है सोने की कीमत?

पाकिस्तान में शुक्रवार को सोने की कीमतें लगातार बढ़ती रही. स्थानीय बाजार में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 377,900 पाकिस्तानी रुपये (125,966 भारतीय रुपये) तक पहुंच गई, जो दिन में 1,200 रुपये बढ़ी. ऑल-पाकिस्तान जेम्स और ज्वैलर्स सराफा एसोसिएशन (APGJSA) के मुताबिक, 10 ग्राम सोना भी रिकॉर्ड 323,988 पाकिस्तानी रुपये में बिका, जो दिन में 1,029 रुपये बढ़ा. गुरुवार को सोने की कीमतें स्थिर थीं और 376,700 पाकिस्तानी रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थीं. पाकिस्तान के लोकल मार्केट में चांदी की कीमतों में भी चमक बरकरार है. शुक्रवार को चांदी की कीमत प्रति 10 ग्राम स्थिर रही और 4,315 रुपये पर बनी रही.

