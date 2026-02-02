“मुझे भारत बुला लो, वरना जान दे दूंगा”, गोंडा के युवक की सऊदी अरब से दर्दभरी पुकार

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनैलगंज थाना क्षेत्र के बंपुलस इलाके के रहने वाले मोहम्मद समीर नाम के एक युवक ने सऊदी अरब से एक वीडियो भेजकर अपने परिवार से उसे भारत वापस लाने की गुहार लगाई है. वीडियो में वह रोते हुए और खुद को फांसी लगाने की धमकी देते हुए दिख रहा है. इस घटना से परिवार में दहशत फैल गई है.

मोहम्मद समीर फिलहाल सऊदी अरब में काम कर रहा है. अपने परिवार को भेजे गए वीडियो में समीर ने प्रतीकात्मक रूप से अपने गले में फंदा दिखाया और कहा कि अगर उसे जल्द ही भारत वापस नहीं लाया गया, तो वह अपनी जान दे देगा. वीडियो में उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसे धोखे से सऊदी अरब भेजा गया था और उससे बहुत मुश्किल काम करवाया जा रहा है.

समीर ने वीडियो में बताया कि उससे रोजाना 30 से 40 किलोग्राम वजन उठवाया जाता है और ऊंट चराने जैसे काम भी करवाए जाते हैं. उसने यह भी कहा कि वह वहां बिल्कुल अकेला है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है. समीर का दावा है कि उसे वह नौकरी नहीं दी जा रही है जिसका वादा किया गया था, बल्कि उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उससे दूसरा काम करवाया जा रहा है.

थाने में पहुंचा मामला

वीडियो मिलने के बाद परिवार ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. समीर की मां, अंशी ने करनैलगंज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि निंदुरा गांव के रहने वाले बबलू खान ने उनसे 1.5 लाख रुपये लेकर उनके बेटे को सऊदी अरब भेजा था. बबलू खान ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि समीर को घरेलू काम की नौकरी मिलेगी. हालांकि, जब समीर सऊदी अरब पहुंचा, तो उसे वादे के मुताबिक घरेलू काम देने के बजाय दूसरी जगह भेज दिया गया और उससे शारीरिक रूप से थका देने वाला मजदूरी का काम करवाया गया.

समीर को किया जा रहा है परेशान

परिवार का आरोप है कि समीर को लगातार परेशान किया जा रहा है और इसी मानसिक दबाव के कारण उसने आत्महत्या की धमकी वाला वीडियो भेजा है. परिवार का कहना है कि समीर की हालत बहुत खराब है और वह लगातार रो रहा है और घर लौटने की गुहार लगा रहा है. उसकी मां, अंशी ने पुलिस से बबलू खान के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध रूप से उनके बेटे को विदेश भेजने के लिए मामला दर्ज करने और उनके बेटे को सुरक्षित भारत वापस लाने में मदद करने की अपील की है.

परिवार का गंभीर इल्जाम

परिवार का कहना है कि उनके बेटे को नौकरी का झांसा देकर गुमराह किया गया और अब उसकी जान खतरे में है. उन्होंने अधिकारियों से तुरंत दखल देने और समीर को सुरक्षित वापस लाने की अपील की है. वहीं, कर्नलगंज पुलिस स्टेशन के मुताबिक, शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है.