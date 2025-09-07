ग़ज़ा में भूखमरी-कत्लेआम की तस्वीरें हटा रहा Google; 45 मिलिनय डालर लेकर इजराइल के साथ फैला रहा झूठ!

Israeli propaganda with Google: ग़ज़ा पर इजराइली जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है. अपने जुल्म और नरसंहार को छिपाने के लिए नेतन्याहू सरकार और यहूदी फौज हर हथकंडे अपना रही है. ग़ज़ा में यहूदी फौज अब तक 60 हजार से ज्यादा लोगों का कत्ल कर चुकी है, जबकि सैकड़ों बेगुनाह भूख से मारे जा चुके हैं. वहां लगभग 80 फीसदी से ज्यादा बुनियादी ढांचे नेस्तानाबूद हो चुके हैं. ग़ज़ा के लोगों के नरसंहार में अमेरिका हर लिहाज से इजराइल की मदद कर रहा है.

वहीं, अब इजराइली के जुल्म ज्यादती के छिपाने को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है. ग़ज़ा पर कब्जे की साजिश कर रही है इजराइली सरकार ने अमेरिकी कंपनी गूगल (Google) के साथ 45 मिलियन डॉलर का समझौता किया है. यहूदी सरकार का इस समझौते का मकसद दुनिया भर में अपनी झूठी कहानी फैलाना और ग़ज़ा में चल रहे मानवता विरोधी अपराधों को छुपाना बताया जा रहा है.

Google बना इजराइली 'प्रोपेगेंडा' का हिस्सा

अमेरिकी वेबसाइट ड्रॉप साइट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह समझौता छह महीने के लिए किया गया है और इसे इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से मंजूरी भी मिल गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि Google इस अभियान में मुख्य भूमिका निभाएगा. इसका टार्गेट इजराइली सरकार की प्रचार रणनीति को बढ़ावा देना है और ग़ज़ा में भूख, कष्ट और जंग से जूझ रहे लोगों की सच्चाई को छुपाना है.

समझौते की ऑफिशियल दस्तावेजों में Google को नेतन्याहू की सार्वजनिक संबंध रणनीति का अहम हिस्सा बताया गया है. विज्ञापन यूट्यूब (YouTube) और Google की Display और Video 360 प्लेटफॉर्म के जरिए चलाए जाएंगे, जिन्हें इब्रानी भाषा में 'प्रोपेगेंडा' नाम दिया गया है.

रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इजराइली सरकार ने अमेरिकी कंपनी एक्स (पहले ट्विटर) पर भी 100 मिलियन डॉलर और इज़राइली प्लेटफॉर्म 'आउटब्रेन' पर 261 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं. इजराइली फौज के प्रवक्ता ने कहा था कि ग़ज़ा में भूख नहीं है और इसकी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं. इसके बाद इजराइल ने बड़े पैमाने पर विज्ञापन चलाकर ग़ज़ा में भूख और संकट की खबरों का खंडन किया.

इजराइल ने फैलाई झूठी खबर

इजराइली विदेश मंत्रालय ने YouTube पर एक वीडियो भी डाला, जिसमें दावा किया गया कि ग़ज़ा में खाने पीने की कोई किल्लत नहीं है, यहां लोगों को पर्याप्त खाना मिल रहा है और खाने की कमी को लेकर फैलाई जा रही खबरें झूठ हैं. इस वीडियो को 60 लाख से ज़्यादा बार देखा गया, जिसमें से ज्यादातर दर्शक विज्ञापन के जरिये जोड़े गए थे.

एक्सपर्ट का कहना है कि यह अभियान दुनिया भर में असली हालात छिपाकर इज़राइल की छवि सुधारने की कोशिश है. यह मामला मानवाधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या बड़े टेक प्लेटफ़ॉर्म जंग के समय प्रचार का हिस्सा बन सकते हैं. इसे लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है.

