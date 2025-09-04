Pak क्रिकेटर हैदर अली बरी! इंग्लैंड में लगे रेप केस के सारे आरोप हटे, मैदान में धूम मचाने को तैयार
Pak क्रिकेटर हैदर अली बरी! इंग्लैंड में लगे रेप केस के सारे आरोप हटे, मैदान में धूम मचाने को तैयार

Pakistan Cricketer Haider Ali Case: पाकिस्तान ए टीम के बल्लेबाज हैदर अली पर इंग्लैंड में लगे रेप के सभी आरोप हटा दिये गए हैं. फिलहाल ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने जांच बंद की और उन्हें पाकिस्तान वापस जाने के लिए हरी झंडी दे दी है. इसकी पुष्टि करते हुए पीसीबी ने कहा कि अब हैदर फिर अपनी क्रिकेट पर फोकस कर सकते हैं.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:52 PM IST

पाकिस्तान के नौजवान बल्लेबाज हैदर अली (फाइल फोटो)
England News Today: पिछले महीने पाकिस्तान ए टीम के नौजवान बल्लेबाज हैदर अली को इंग्लैंड में रेप के संदेह में गिरफ्तार किया गया था. यह घटना बीते 23 जुलाई की मैनचेस्टर के एक होटल की बताई जा रही है. हैदर उस समय इंग्लैंड में पाकिस्तान ए टीम के साथ दौरे पर थे. 3 अगस्त को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (GMP) ने मैच के दौरान मैदान पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

गिरफ्तारी के महज कुछ दिनों बाद हैदर को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और कथित पीड़िता को अधिकारियों के जरिये मदद दी जा रही थी. आरोप के मुताबिक, महिला ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात 23 जुलाई को मैनचेस्टर में हुई थी. शिकायत दर्ज कराने से पहले 1 अगस्त को दोनों की एशफोर्ड में भी मुलाकात हुई थी. पुलिस के मुताबिक, रेप मामले में रिहा होने के बाद हैदर अली इंग्लैंड छोड़ पाकिस्तान जाने के लिए आजाद हैं. 

पुलिस ने की जांच बंद

हालांकि, अब ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने सभी आरोपों की जांच बंद कर दी है. पुलिस ने कहा कि "हम इस तरह के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और हर घटना का गहन जांच पड़ताल करते हैं. उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद पूरा मामला बंद कर दिया गया है. अगर कोई नई जानकारी सामने आती है, तो फिर से समीक्षा की जाएगी."

PCB ने की रिहाई की पुष्टि

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के जरिये हैदर को बरी किए जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का बड़ा बयान सामने आया है. इस मामले में पीसीबी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हैदर अली के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए हैं. बोर्ड ने बताया कि इस पूरे मामले में हैदर को उचित कानूनी मदद मिली और उनका प्रतिनिधित्व आपराधिक कानून बैरिस्टर मोईन खान ने किया. पीसीबी ने कहा कि बोर्ड ने खिलाड़ी कल्याण प्रोटोकॉल और आचार संहिता के मुताबिक ही उनके अधिकारों की रक्षा की.

कौन हैं हैदर अली?

हैदर अली ने पाकिस्तान के लिए दो वनडे और 35 टी20 मैच खेले हैं. वनडे में उन्होंने कुल 42 रन बनाए हैं, जबकि टी20 में उन्होंने तीन अर्धशतक लगाकर कुल 505 रन अपने नाम किए हैं. यह बरी होने की खबर पाकिस्तान क्रिकेट और फैंस के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. पीसी अधिकारियों ने कहा कि अब हैदर अली पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी क्रिकेट सरगर्मियों और इंग्लैंड से वापसी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ईद-मिलादुन्नबी पर पाकिस्तान परस्त नारों और फिलिस्तीनी झंडों से दूर रहें मुस्लिम नौजवान; उलेमा की नसीहत

 

