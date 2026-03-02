ईरान पर भड़के सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश, GCC ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Saudi Arabia on Iran Attacks: ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से हमला किया. इस हमले में कम से कम 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. जबकि इस हिंसा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई भी शहीद हो गए. इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हवाई हमला किया है. इस बीच गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के सदस्य देशों ने रविवार को एक जरूरी मीटिंग की, जिसमें इलाके की सुरक्षा की स्थिति और हाल के हमलों से हुए नुकसान पर चर्चा हुई. यह मीटिंग ऐसे समय में हुई जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने गल्फ देशों में चिंता बढ़ा दी है.

काउंसिल ने कहा कि हाल की घटनाओं में आम लोगों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की खबरें आई हैं, जो बहुत गंभीर मामला है. GCC में यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं. एक जॉइंट बयान में इन देशों ने ईरान के कथित हमलों की निंदा की और आरोप लगाया कि इस तरह की हरकतें इलाके की आज़ादी और इंटरनेशनल कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं. काउंसिल ने कहा कि ऐसी हरकतें जो किसी भी देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती हैं, उन्हें मंज़ूर नहीं किया जा सकता.

मीटिंग के बाद जारी एक ऑफिशियल बयान में ईरान से तुरंत हमले रोकने और तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई. काउंसिल ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखना सभी देशों की मिली-जुली ज़िम्मेदारी है. हालांकि, GCC ने यह भी साफ चेतावनी दी कि अगर सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है, तो सदस्य देशों को अपनी रक्षा के लिए "सभी ज़रूरी कदम" उठाने का अधिकार है. एक्सपर्ट का मानना ​​है कि GCC का जवाब रीजनल पावर बैलेंस और सिक्योरिटी की चिंताओं को दिखाता है.

खाड़ी देश लंबे समय से एनर्जी सप्लाई, समुद्री ट्रेड रूट और स्ट्रेटेजिक जगहों की सिक्योरिटी को लेकर सेंसिटिव रहे हैं. कोई भी मिलिट्री टेंशन न सिर्फ रीजनल बल्कि ग्लोबल इकॉनमी पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि खाड़ी इलाका दुनिया के सबसे ज़रूरी एनर्जी हब में से एक है. इस बीच इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हालात पर करीब से नजर रख रही है और कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टेंशन कम नहीं होता है, तो इसका असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट, ट्रेड और सिक्योरिटी डायनामिक्स पर पड़ सकता है.