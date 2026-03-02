Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3127399
Zee SalaamMuslim Worldईरान पर भड़के सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश, GCC ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

ईरान पर भड़के सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश, GCC ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Saudi Arabia on Iran Attacks: गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों ने ईरान की वजह से हाल में हुए हमलों से हुए नुकसान पर चर्चा करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:40 AM IST

Trending Photos

ईरान पर भड़के सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश, GCC ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Saudi Arabia on Iran Attacks: ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से हमला किया. इस हमले में कम से कम 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. जबकि इस हिंसा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई भी शहीद हो गए. इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हवाई हमला किया है. इस बीच गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के सदस्य देशों ने रविवार को एक जरूरी मीटिंग की, जिसमें इलाके की सुरक्षा की स्थिति और हाल के हमलों से हुए नुकसान पर चर्चा हुई. यह मीटिंग ऐसे समय में हुई जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने गल्फ देशों में चिंता बढ़ा दी है.

काउंसिल ने कहा कि हाल की घटनाओं में आम लोगों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की खबरें आई हैं, जो बहुत गंभीर मामला है. GCC में यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं. एक जॉइंट बयान में इन देशों ने ईरान के कथित हमलों की निंदा की और आरोप लगाया कि इस तरह की हरकतें इलाके की आज़ादी और इंटरनेशनल कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं. काउंसिल ने कहा कि ऐसी हरकतें जो किसी भी देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती हैं, उन्हें मंज़ूर नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें:- Iran Israel Conflict: ईरान पर हमले के बाद तेल बाजार में भूचाल, कीमतों में जबरदस्त उछाल

Add Zee News as a Preferred Source

मीटिंग के बाद जारी एक ऑफिशियल बयान में ईरान से तुरंत हमले रोकने और तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई. काउंसिल ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखना सभी देशों की मिली-जुली ज़िम्मेदारी है. हालांकि, GCC ने यह भी साफ चेतावनी दी कि अगर सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है, तो सदस्य देशों को अपनी रक्षा के लिए "सभी ज़रूरी कदम" उठाने का अधिकार है. एक्सपर्ट का मानना ​​है कि GCC का जवाब रीजनल पावर बैलेंस और सिक्योरिटी की चिंताओं को दिखाता है.

खाड़ी देश लंबे समय से एनर्जी सप्लाई, समुद्री ट्रेड रूट और स्ट्रेटेजिक जगहों की सिक्योरिटी को लेकर सेंसिटिव रहे हैं. कोई भी मिलिट्री टेंशन न सिर्फ रीजनल बल्कि ग्लोबल इकॉनमी पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि खाड़ी इलाका दुनिया के सबसे ज़रूरी एनर्जी हब में से एक है. इस बीच इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हालात पर करीब से नजर रख रही है और कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टेंशन कम नहीं होता है, तो इसका असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट, ट्रेड और सिक्योरिटी डायनामिक्स पर पड़ सकता है. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Saudi Arabia on Iran AttacksGCC MeetingGulf countriesIran AttacksSaudi Arabia

Trending news

Saudi Arabia on Iran Attacks
ईरान पर भड़के सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश, GCC ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
iran israel war
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच PM मोदी ने नेतन्याहू से की फोन पर बात, इस बात पर दी जोर
iran israel conflict
ईरान पर हमले के बाद तेल बाजार में भूचाल, कीमतों में जबरदस्त उछाल
iran israel war
इजरायल पर कहर बनकर टूटा है ईरान, नेतन्याहू के देश को IRGC बना दिया है जहन्नूम
US News
Iran Crisis: सिर्फ 27% अमेरिकी ट्रंप के साथ; बाकी बोले- ईरान से जंग नहीं चाहि
West Bengal news
बंगाल में SIR पर बवाल; कई मुस्लिम विधायकों समेत ऋचा घोष का वोटर स्टेटस 'विचाराधीन'
iran news
'शांति' की बात और 1200 बमों की बरसात; ट्रंप-नेतन्याहू ईरान में कर रहे कत्लेआम
Bihar News
धर्म-जाति की गाली देने से रोका तो भड़का मनीष; मां-भाई संग सलाम को उतारा मौत के घाट
Lucknow news
खामनेई की शहादत पर लखनऊ में तीन दिन का शोक; घरों पर काले झंडे लगाने की अपील
iran news
कौन हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर अलीरेज़ा अराफी; जिन पर टिकी है दुनिया की निगाहें?