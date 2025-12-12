Advertisement
Zee SalaamMuslim World

इन मुस्लिम देशों में फिल्म धुरंधर पर लगा बैन, पाकिस्तान विरोधी संदेश फैलाने का आरोप

Film Dhurandhar News: फिल्म धुरंधर भारत में अच्छी कमाई कर रही है. वहीं, गल्फ के 6 देशों में इस फिल्म को पाकिस्तान विरोधी बताते हुए बैन कर दिया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:10 PM IST

Film Dhurandhar News: रणवीर सिंह की बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की गूंज चारों तरफ है. बीते 5 दिसंबर को यह फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बुरी खबर है. गल्फ के देशों ने धुरंधर फिल्म पर बैन लगा दिया है, यानी फिल्म धुरंधर गल्फ देशों में रिलीज नहीं होगी. इसके पीछे की वजह फिल्म का एंटी पाकिस्तान थीम बताया गया.

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), कुवैत, कतर, ओमान और बहरिन ने इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया है. इन मुस्लिम देशों की भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं. फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी का अभियान दिखाया गया है. गल्फ देशों का मानना है कि इस फिल्म में पाकिस्तान-विरोधी संदेश दिया गया, साथ ही इस फिल्म में राजनीतिक संदेश है. इसलिए धुरंधर को गल्फ देशों में रिलीज नहीं होने दिया गया. गल्फ देशों की इस कार्रवाई से फिल्म धुरंधर की कमाई पर असर होगा. 

इससे पहले भी गल्फ के देशों ने कई बॉलीवुड फिल्मों पर बैन लगाया है. जैसे, आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक, बेल बॉटम और कश्मीर फाइल्स. इन फिल्मों पर गल्फ देशों द्वारा पाकिस्तान विरोधी थीम और अन्य वजहों से बैन लगाया जा चुका है. 

वहीं, भारत में भी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर दो धड़ों में लोग बटे हुए हैं. एक धड़ा इस फिल्म की खूब प्रशंसा कर रहा है, फिल्म के गाने और रणवीर सिंह, संजय दत, अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ कर रहा है. दूसरा धड़ा फिल्म में खून-खराबे को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहा है. 

साथ ही इस फिल्म के विरोध में यह भी तर्क दिए जा रहे हैं कि यह फिल्म पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है. इस फिल्म पर यह भी आरोप है कि इस फिल्म के जरिए एक राजनीतिक पार्टी को अच्छा दिखाने और दूसरे को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Gulf Countries Ban Film Dhurandharmuslim world newsToday News

