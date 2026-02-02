Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3095183
Zee SalaamMuslim Worldसऊदी अरब ने गिरगिट की तरह बदला अपना रंग; ट्रम्प से बोला, मालिक आपके लिए खतरा है ईरान

सऊदी अरब ने गिरगिट की तरह बदला अपना रंग; ट्रम्प से बोला, मालिक आपके लिए खतरा है 'ईरान'

America Iran Tension: अमेरिका के सहयोगी खाड़ी के मुस्लिम देशों ने ईरान की मिसाइल क्षमताओं खतरनाक बताया है और खारी के देशों में हजारों की संख्या में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा बताया है. इस बात का खुलासा "वॉशिंगटन पोस्ट" ने पश्चिम के दो अधिकारियों के हवाले से किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 02, 2026, 12:28 PM IST

Trending Photos

सऊदी अरब ने गिरगिट की तरह बदला अपना रंग; ट्रम्प से बोला, मालिक आपके लिए खतरा है 'ईरान'

America Iran Tension: अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर चुका है. अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के नजदीक पहुंच चुके हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं. खाड़ी के ज्यादातर मुस्लिम देश अमेरिका के घोषित या अघोषित रूप से सहयोगी हैं. अरब के देश मीडिया में बयान जारी कर रहे हैं कि वे ईरान पर हमला नहीं चाहते और वे ईरान पर हमले के लिए अपने हवाई, समुद्री और जमीनी क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देंगे. लेकिन अमेरिकी अखबार "वॉशिंगटन पोस्ट" ने अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों के संबंध में एक बड़ा खुलासा किया है. 

वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खाड़ी के मुस्लिम मुल्कों ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान की मिसाइल क्षमताएं पश्चिम एशिया में US के हितों के लिए गंभीर खतरा हैं. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी ने द वॉशिंगटन पोस्ट की रविवार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दो पश्चिमी अधिकारियों ने कहा कि फारस की खाड़ी के साथियों ने US को चेतावनी दी थी कि तेहरान के पास अभी भी जरूरी मिलिट्री क्षमताएं हैं, जिसमें पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों जैसे बेस और सैनिकों के जमावड़े पर हमला करने की क्षमता शामिल है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फारस की खाड़ी में US के एक सहयोगी देश ने हाल ही में एक अनुमान लगाया, जिसमें उनका कहना था कि पिछले साल जून में इजराइल के साथ 12-दिन के युद्ध में ईरान की मिसाइल सेनाओं को नुकसान के बावजूद, प्रोग्राम के मुख्य हिस्से बरकरार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इसी सहयोगी देश ने यह भी कहा कि ईरान के मिसाइल सेना के कुछ क्षमताएं पहले ही बहाल कर दी गई हैं, जो पूरे इलाके में लगातार कमजोरियों को दिखाता है. US के उस सहयोगी खाड़ी के मुस्लिम देश के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी कम दूरी की मिसाइलें, लॉन्चर और उसके मिसाइल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्से हैं, जिसकी मदद से ईरान के मिसाइल फारस की खाड़ी में एक दर्जन से ज़्यादा US मिलिट्री ठिकानों तक पहुंच सकते हैं, जहां हज़ारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

America Iran TensionGulf Countries on Iran Missile Capabilitiesmuslim world newsToday News

Trending news

UP News
मथुरा में सरकारी स्कूल हेडमास्टर पर बच्चों से नमाज पढ़वाने का आरोप; किया गया सस्पेंड
America Iran Tension
सऊदी अरब ने गिरगिट की तरह बदला रंग; ट्रम्प से बोला, मालिक आपके लिए खतरा है 'ईरान' !
iran protest news
ईरान में प्रोटेस्ट के दौरान कितने लोगों की हुई थी मौत? तेहरान ने जारी की लिस्ट
Uttarakhand news
'तुम भारत के हीरो हो', मुस्लिम दुकानदार के साथ खड़े दीपक को मिला राहुल गांधी का साथ
muslim news
BLA के ऑपरेशन हेरोफ-2 से बौखलाया पाकिस्तान, 145 लोगों को उतारा मौत के घाट
muslim news
पाकिस्तान अश्लील वीडियो: ब्लैकमेल करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार
Himachal Pradesh News
Video: हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी शॉल विक्रेता से सरेआम मांगा गया देशभक्ति का सबूत
UP News
UP News: “तीसरी पत्नी बन जाओ”, बहू ने किया इनकार तो ससुर अहमद बना हैवान
Pakistan News
बांग्लादेश के समर्थन में PAK का बड़ा ऐलान, भारत से मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान
Israel Airstrike on Lebanon
सीजफायर की धज्जियां उड़ रहा है इजरायल, लेबनान में फिर किया भीषण हवाई हमला