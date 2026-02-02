सऊदी अरब ने गिरगिट की तरह बदला अपना रंग; ट्रम्प से बोला, मालिक आपके लिए खतरा है 'ईरान'

America Iran Tension: अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर चुका है. अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के नजदीक पहुंच चुके हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं. खाड़ी के ज्यादातर मुस्लिम देश अमेरिका के घोषित या अघोषित रूप से सहयोगी हैं. अरब के देश मीडिया में बयान जारी कर रहे हैं कि वे ईरान पर हमला नहीं चाहते और वे ईरान पर हमले के लिए अपने हवाई, समुद्री और जमीनी क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देंगे. लेकिन अमेरिकी अखबार "वॉशिंगटन पोस्ट" ने अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों के संबंध में एक बड़ा खुलासा किया है.

वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खाड़ी के मुस्लिम मुल्कों ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान की मिसाइल क्षमताएं पश्चिम एशिया में US के हितों के लिए गंभीर खतरा हैं. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी ने द वॉशिंगटन पोस्ट की रविवार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दो पश्चिमी अधिकारियों ने कहा कि फारस की खाड़ी के साथियों ने US को चेतावनी दी थी कि तेहरान के पास अभी भी जरूरी मिलिट्री क्षमताएं हैं, जिसमें पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों जैसे बेस और सैनिकों के जमावड़े पर हमला करने की क्षमता शामिल है.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फारस की खाड़ी में US के एक सहयोगी देश ने हाल ही में एक अनुमान लगाया, जिसमें उनका कहना था कि पिछले साल जून में इजराइल के साथ 12-दिन के युद्ध में ईरान की मिसाइल सेनाओं को नुकसान के बावजूद, प्रोग्राम के मुख्य हिस्से बरकरार हैं.

इसी सहयोगी देश ने यह भी कहा कि ईरान के मिसाइल सेना के कुछ क्षमताएं पहले ही बहाल कर दी गई हैं, जो पूरे इलाके में लगातार कमजोरियों को दिखाता है. US के उस सहयोगी खाड़ी के मुस्लिम देश के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी कम दूरी की मिसाइलें, लॉन्चर और उसके मिसाइल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्से हैं, जिसकी मदद से ईरान के मिसाइल फारस की खाड़ी में एक दर्जन से ज़्यादा US मिलिट्री ठिकानों तक पहुंच सकते हैं, जहां हज़ारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं.