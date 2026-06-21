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इस्लाम की रूहानियत से प्रभावित हुए हॉलीवुड स्टार जियानकार्लो, सऊदी में कबूल किया इस्लाम

Giancarlo Esposito Accepts Islam: मशहूर अमेरिकी हॉलीवुड एक्टर जियानकार्लो एस्पोसिटो वैसे तो अपनी एक्टिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन हाल ही में एक प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब पहुंचने पर वह इतने प्रभावित हुए कि इस्लाम कबूल कर लिया है. हालांकि, एक्टर ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ लोगों के साथ नमाज पढ़ने की उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 21, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:08 PM IST
इस्लाम की रूहानियत से प्रभावित हुए हॉलीवुड स्टार जियानकार्लो, सऊदी में कबूल किया इस्लाम
Image Credit: जियानकार्लो एस्पोसिटो ने कबूल किया इस्लाम

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