Giancarlo Esposito Accepted Islam: इस्लाम, दुनियाभर में अपनी सादगी, भाईचारे और इंसानियत के पैगाम के लिए पहचाना जाता है. दुनिया और आखिरत की जिंदगी को कामयाब बनाने और रूहानी सुकून हासिल करने लिए बड़ी संख्या लोग हर साल इस्लाम कूबूल करते हैं. इस्लाम अपनी इन्हीं खूबियों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं.



इस बार वजह बने मशहूर अमेरिकी एक्टर जियानकार्लो एस्पोसिटो (Giancarlo Esposito), जिन्होंने कथित तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया है. हालांकि एक्टर ने अभी तक खुद इसकी सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सऊदी अरब के सीनियर अधिकारी की ओर से किए गए दावे ने इस खबर को दुनिया भर में सुर्खियों में ला दिया है. सोशल मीडिया नेटीजंस जियानकार्लो एस्पोसिटो की खूब तारीफ कर रहे हैं.