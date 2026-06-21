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Giancarlo Esposito Accepted Islam: इस्लाम, दुनियाभर में अपनी सादगी, भाईचारे और इंसानियत के पैगाम के लिए पहचाना जाता है. दुनिया और आखिरत की जिंदगी को कामयाब बनाने और रूहानी सुकून हासिल करने लिए बड़ी संख्या लोग हर साल इस्लाम कूबूल करते हैं. इस्लाम अपनी इन्हीं खूबियों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं.
इस बार वजह बने मशहूर अमेरिकी एक्टर जियानकार्लो एस्पोसिटो (Giancarlo Esposito), जिन्होंने कथित तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया है. हालांकि एक्टर ने अभी तक खुद इसकी सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सऊदी अरब के सीनियर अधिकारी की ओर से किए गए दावे ने इस खबर को दुनिया भर में सुर्खियों में ला दिया है. सोशल मीडिया नेटीजंस जियानकार्लो एस्पोसिटो की खूब तारीफ कर रहे हैं.
सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी सऊदी गजट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी एक्टर जियानकार्लो एस्पोसिटो ने सऊदी अरब में अपने प्रवास के दौरान इस्लाम कबूल किया. यह जानकारी सऊदी अरब के जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष तुर्की अल-शेख ने दी.
रिपोर्ट के मुताबिक, एस्पोसिटो ने इस्लाम के प्रति सच्ची अकीदत का ऐलान यानी शहादा पढ़ा और एक मस्जिद में निर्माण दल के सदस्यों के साथ नमाज भी अदा की. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में भी उन्हें मस्जिद के भीतर निर्माण दल के लोगों के साथ नमाज पढ़ते हुए देखा गया.
तुर्की अल-शेख ने बताया कि सऊदी अरब में बिताया गया समय और वहां रहने वाले मुसलमानों के साथ हुई मुलाकातों का एस्पोसिटो पर गहरा असर पड़ा. उन्होंने कहा कि एक्टर ने वहां मिले अपनापन, भाईचारे और मेहमाननवाजी की तारीफ की और इसी सकारात्मक अनुभव के बाद उन्होंने यह फैसला लिया.
जियानकार्लो एस्पोसिटो कई दशकों से एक्टिंग की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं, उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता मशहूर टीवी सीरियल ब्रेकिंग बैड में गस फ्रिंग के किरदार से मिली. बाद में उन्होंने इसी किरदार को बेटर कॉल सॉल में भी निभाया, जिसे दुनियाभर में काफी सराहना मिली.
इसके अलावा वह द मंडलोरियन, द बॉयज़ और कई अन्य चर्चित फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुके हैं. गस फ्रिंग की भूमिका के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नामांकन भी हासिल हुआ.
रिपोर्ट के मुताबिक, एस्पोसिटो उस समय सऊदी अरब में थे, जब वह सेवन डॉग्स नाम की एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. यह उन अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिनकी शूटिंग सऊदी अरब में की जा रही है. सऊदी अरब पिछले कुछ सालों से अपने एंटरटेनमेंट और फिल्म क्षेत्र का विस्तार करने के साथ-साथ दुनिया भर की प्रतिभाओं और बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है.