Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3138402
Zee SalaamMuslim Worldबांग्लादेश की संसद को मिले नए चेहरे, हाफिजुद्दीन बने स्पीकर और कैसर डिप्टी स्पीकर

बांग्लादेश की संसद को मिले नए चेहरे, हाफिजुद्दीन बने स्पीकर और कैसर डिप्टी स्पीकर

पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद सियासी अस्थिरता थमती नजर आ रही है. इस बीच बांग्लादेश की संसद में 13वीं जातीया संसद (Jatiya Sangsad) के पहले सत्र के दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदों पर सर्वसम्मति से चुनाव किया गया.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 12, 2026, 05:40 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Bangladesh News Today: पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद सियासी अस्थिरता थमती नजर आ रही है. इस बीच बांग्लादेश की संसद में 13वीं जातीया संसद (Jatiya Sangsad) के पहले सत्र के दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदों पर सर्वसम्मति से चुनाव किया गया. संसद के उद्घाटन सत्र में सभी सांसदों की मौजूदगी में इन दोनों महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को भरा गया और इसी के साथ नई संसद के औपचारिक कामकाज की शुरुआत भी हो गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेश की जातीया संसद ने गुरुवार (12 मार्च) को सर्वसम्मति से हाफिजुद्दीन अहमद को स्पीकर चुना, जबकि बैरिस्टर कैसर कमाल को डिप्टी स्पीकर बनाया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13वीं संसद के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ सांसद खोंडोकर मुशर्रफ हुसैन ने की. उन्हें यह जिम्मेदारी सदन के नेता और प्रधानमंत्री तारिक रहमान की ओर से नामित किया गया था.

यह भी पढ़ें: 'ईरान के अधिकार मानो, तभी खत्म होगी जंग'; पेजेशकियन का ट्रंप और नेतन्याहू को कड़ा संदेश

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, 13वीं जातीया संसद का गठन 12 फरवरी को हुए संसदीय चुनाव के बाद हुआ है. यह चुनाव जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के बाद कराया गया था. उस आंदोलन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर चली गई थीं. इसके बाद हुए चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को बहुमत मिला. इसके बाद पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद संभाला.

नवनिर्वाचित स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं और उन्हें एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है. वे भोला-3 संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब तक छह बार जातीया संसद के लिए चुने जा चुके हैं. स्पीकर बनने से पहले वे मुक्ति युद्ध मामलों के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे. इसके अलावा वे बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं.

कौन हैं बांग्लादेश के नवनियुक्त स्पीकर?
हाफिजुद्दीन अहमद के नाम का प्रस्ताव संसद के मुख्य सचेतक नूरुल इस्लाम मोनी ने रखा था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव का समर्थन सत्तारूढ़ दल के सचेतक और खुलना-3 से सांसद रकीबुल इस्लाम ने किया. आखिरकार बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से उन्हें स्पीकर चुना गया.

नौजवान सियासी दिग्गज बांग्लादेश के नए डिप्टी स्पीकर
वहीं, नेत्रकोना-1 से सांसद बैरिस्टर कैसर कमाल को डिप्टी स्पीकर चुना गया. वे पेशे से बैरिस्टर हैं और राष्ट्रीय राजनीति में कद्दावर नौजवान नेता माने जाते हैं. इससे पहले वे भूमि राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं. इसके अलावा वे बीएनपी में कानूनी मामलों के सचिव का दायित्व भी संभाल रहे हैं.

कैसर कमाल के नाम का प्रस्ताव सचेतक रूहुल कुद्दुस तालुकदार डुलु ने रखा, जबकि इसका समर्थन सचेतक ABM अशरफ उद्दीन निजान ने किया. इस पद के लिए भी किसी तरह का विरोध नहीं हुआ और सर्वसम्मति से उनका चुनाव कर लिया गया.

बांग्लादेश की 13वीं संसद की औपचारिक शुरुआत
औपचारिक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद संसद की कार्यवाही लगभग सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई. इसके बाद अंतिम औपचारिक प्रक्रिया के तहत मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को आधिकारिक शपथ दिलाई.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री तारिक रहमान और संसद के अन्य प्रमुख सदस्य भी मौजूद रहे. इसी के साथ बांग्लादेश की 13वीं संसद के कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत हो गई.

यह भी पढ़े: ईरान ने भारत के लिए खोल दिया गया होर्मुज स्ट्रेट! तेल सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर?

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsBangladesh Speaker Election 2026muslim news

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश की संसद को मिले नए चेहरे, हाफिजुद्दीन बने स्पीकर और कैसर डिप्टी स्पीकर
Sambhal news
“ईरान को लेकर रील बनाई तो रेल देंगे”, संभल CO की मुसलमानों को खुली धमकी!
Jharkhand news
मेहंदी लगाना है तो पहले हिजाब उतारो; मुस्लिम लड़कियों ने परदे के लिए छोड़ दिया काम
jammu kashmir news
आतंकी फंडिंग केस में शब्बीर अहमद शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिली ज़मानत
UP News
Hapur: नमाज से लौट रहे युवक से मारपीट के बाद भड़का बवाल, दो परिवारों में चले पत्थर
Iran School Missile Attack
ईरान में स्कूल पर हमला कर 160 बच्चों की हत्या पर घिरा US; CIA ने ही खोल दी ट्रंप...'
kairana news
UP News: सड़कों पर नमाज नहीं, सिर्फ़ ईदगाह और मस्जिदों में अदा की जाएगी ईद की नमाज
india iran relations
ईरान ने भारत के लिए खोल दिया गया होर्मुज स्ट्रेट! तेल सप्लाई पर नहीं पड़ेगा असर?
Uttam nagar news
नफरत फैलाने वालों की अब खैर नहीं! उत्तम नगर घटना के बाद एक्टिव हुई जमीयत
Iran war
'ईरान के अधिकार मानो, तभी खत्म होगी जंग'; पेजेशकियन का ट्रंप को कड़ा संदेश