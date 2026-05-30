हज 2026 में बना नया रिकॉर्ड! 165 देशों के इतने लाख मुसलमानों ने लगाई अल्लाह के घर में हाजिरी

Hajj 2026: मक्का की पवित्र सरजमीं पर इस साल एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी जमावड़ा देखने को मिला. दुनियाभर लाखों मुसलमानों ने हज के अरकान अदा करते हुए अल्लाह के दरबार में हाजिरी लगाई. हज की रस्में पूरी करने के बाद हाजी अब अपने देश घरों को लौटना शुरू कर दिया है. सऊदी अरब ने हज 1447 हिजरी (2026) को सफल घोषित करते हुए बताया कि इस बार सिक्योरिटी, मैनेजमेंट और सहूलियतों के बेहतर इंतजाम की वजह से हाजियों ने अपने मजहबी रस्में को आसानी और सुकून के साथ पूरे किए.

साल 2026 में कितने लोगों ने किया हज?

सऊदी अरब की सरकारी संस्था जनरल अथॉरिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स (GASTAT) के मुताबिक इस साल दुनियाभर से कुल 17 लाख 7 हजार 301 लोगों ने हज किया. इनमें 15 लाख 46 हजार 655 हाजी विदेशों से सऊदी अरब पहुंचे, जबकि 1 लाख 60 हजार 646 लोग सऊदी अरब के नागरिक या वहां रहने वाले थे.

आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 8 लाख 93 हजार 396 पुरुष और 8 लाख 13 हजार 905 महिला हाजियों ने हज किया. विदेशों से आने वाले आजमीन में 14 लाख 85 हजार 729 लोग हवाई मार्ग, 54 हजार 429 लोग सड़क मार्ग और 6 हजार 497 लोग समुद्री रास्ते से सऊदी अरब पहुंचे. इस बार हज में 165 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया.

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राज्यवार भारत से हज पर जाने वालों का आंकड़ा?

भारत की बात करें तो हज 2026 के लिए भारत का आधिकारिक कोटा 1 लाख 75 हजार 25 हाजियों का तय किया गया था. भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां से सबसे अधिक लोग हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं. हज के लिए सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश को मिलीं, जहां से 23,150 हाजियों को हज पर जाने की इजाजत दी गई.

इसके बाद पश्चिम बंगाल को 11,560 और महाराष्ट्र को 11,310 सीटें आवंटित की गईं, जिससे इन राज्यों के बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा पर जा सके. बिहार के लिए 10,420 और केरल के लिए 10,260 सीटें निर्धारित की गईं. दोनों राज्यों से हर साल बड़ी संख्या में लोग हज के लिए आवेदन करते हैं.

दक्षिण भारत के कर्नाटक को 8,640 सीटें दी गईं, जबकि जम्मू-कश्मीर के लिए 5,166 सीटों का प्रावधान किया गया. वहीं राजस्थान को 4,772, मध्य प्रदेश को 4,567 और तेलंगाना को 4,292 सीटें आवंटित की गईं. इसके अलावा तमिलनाडु के हाजियों के लिए 4,033 सीटें निर्धारित की गईं, जिससे राज्य के हजारों लोग इस पवित्र यात्रा में शामिल हो सके.

इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब, असम, ओडिशा और अन्य राज्यों से भी हजारों हाजी मक्का और मदीना पहुंचे. हज कमेटी के मुताबिक, कई राज्यों में आवेदनों की संख्या तय कोटे से ज्यादा होने की वजह से चयन प्रक्रिया भी अपनानी पड़ी.

सऊदी अरब ने हज सीजन की समाप्ति पर कहा कि इस साल सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और भीड़ प्रबंधन का सुव्यवस्थित तंत्र देखने को मिला. इसी वजह से लाखों हाजियों ने बिना किसी बड़ी परेशानी के अपने हज के अरकान पूरे किए. ईद-उल-अजहा के बाद हज की रस्में पूरी हो चुकी हैं, और भारत समेत दुनियाभर के हाजी अपने वतन लौटने लगे हैं.

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