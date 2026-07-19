/हज के बाद उमरा जायरीनों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा, लगभग 13 लाख मुसलमान पहुंचे मक्का

राज्य चुनें
Umrah 2026: इस्लाम में हज के बाद उमरा को बेहद अहम इबादत माना जाता है. हदीसों में उमरा की बड़ी फजीलत बयान की गई है और इसे अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का अहम जरिया माना जाता है. यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान उमरा की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब का रुख करते हैं. इस बार भी इस्लामिक कैलेंडर का नया माह शुरू होते ही बड़ी संख्या में अकीदतमंद उरमा करने के लिए पहुंच रहे हैं.
रिकॉर्ड बढ़ी उमरा जायरीन की तादाद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआती हफ्तों में ही उमरा के लिए आने वाले जायरीन की तादाद में काफी इजाफा दर्ज किया गया है. सऊदी अरब के हज एंड उमरा मिनिस्ट्री की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 1448 हिजरी के उमरा सीजन की शुरुआत में उमरा वीजा पर आने वालों की तादाद में 22.5 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है.
जिलहिज्जा की 15 तारीख से लेकर मुहर्रम के आखिर तक कुल 9 लाख 31 हजार 500 अकीदतमंद उमरा के लिए सऊदी अरब पहुंचे. इसी दौरान विदेशों से आने वाले कुल मुसाफिरों की तादाद 12 लाख 70 हजार से ज्यादा रही. सऊदी हुकूमत की हज एंड उमरा मिनिस्ट्री का कहना है कि यह इजाफा सरकार की लगातार हिमायत, अलग-अलग महकमों के बेहतर तालमेल और सऊदी विजन 2030 के तहत डिजिटल इंतजामी सहूलियतों में किए गए सुधार का नतीजा है.
75 फीसदी लोग हवाई सफर कर पहुंचे पाक शहर मक्का
अब बात करते हैं कि उमरा की सआदत हासिल करने के लिए जायरीन कैसे पहुंचे मुकद्दस शहर मक्का. बताया जा रहा है कि कुल विदेशी जायरीन में से 75 फीसदी हवाई रास्ते से सऊदी अरब पहुंचे, जबकि बाकी 25 फीसदी लोग जमीनी और समंदरी रास्तों के जरिये मुल्क में दाखिल हुए, और उमरा की रस्म अदा की.
मुल्कों के हिसाब से सबसे ज्यादा उमरा जायरीन पाकिस्तान से पहुंचे. वहां से तकरीबन 2 लाख लोग उमरा के लिए सऊदी अरब आए. इसके बाद इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर रहा, जहां से करीब 1 लाख 70 हज़ार ज़ायरीन पहुंचे. इराक तीसरे स्थान पर रहा, जहां से लगभग 1 लाख 30 हजार लोगों ने उमरा के लिए सऊदी अरब का सफर किया.
मिनिस्ट्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी डिजिटल सहूलियतों को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि जायरीन को अपने सफर के शुरुआत से लेकर सऊदी अरब से वापसी तक हर मरहले पर आसानी और बेहतरीन इंतजाम मिल सके.
उमरा सीजन के बारे में मिनिस्ट्री ने बताया कि 1448 हिजरी के लिए उमरा वीजा जारी करने का सिलसिला 31 मई से शुरू हुआ था. यह फैसला 1447 हिजरी के हज के मुकम्मल होने के बाद लिया गया और उसी दिन से विदेशों से उमरा जायरीन का सऊदी अरब पहुंचना भी शुरू हो गया.
कब से कब तक रहेगा उमरा सीजन?
मौजूदा उमरा सीजन 23 मार्च 2027 तक जारी रहेगा. उमरा वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 9 मार्च 2027 यानी 1 शव्वाल 1448 हिजरी तय की गई है. उमरा करने वाले जायरीन को 23 मार्च 2027 तक हर हाल में सऊदी अरब में दाखिल होना होगा, जबकि सभी जायरीन के लिए 7 अप्रैल 2027 तक मुल्क से रवाना होना जरूरी होगा.
उमरा की इजाजत हासिल करने के लिए जायरीन सऊदी हुकूमत के "नुसुक" नाम के सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी प्लेटफॉर्म के जरिये उमरा की परमिशन, बुकिंग और दूसरी जरूरी खिदमात एक ही जगह मुहैया कराई जाती है.