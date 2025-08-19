फिलिस्तीनियों के लिए उम्मीद की किरण, हमास ने सीजफायर प्रस्ताव को दी मंजूरी

Gaza Ceasefire: हमास ने गाजा में जंग को खत्म करने और इजारयली बंधकों को रिहा करने वाली नई सीजफायर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव को मिस्र और कतर ने तैयार किया है. हालांकि अभी तक इजरायल ने इस प्रतिक्रिया नहीं दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Gaza Ceasefire: गाजा में बेतहासा खूनखराबा और तबाही के बाद सीजफायर की उम्मीद दिख रही है. हमास ने कतर और मिस्र के सीजफायर प्रस्ताव पर सहमति जताई है. हमास ने यह फैसला सोमवार (18 अगस्त) को लिया, जिससे गाजा में जंग रुकने की संभावना बढ़ गई है. हालांकि इस पर इजरायल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
हमास ने सोमवार को कहा कि गाजा में जंग को खत्म करने के लिए उसने कतर और मिस्र के सीजफायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. फिलिस्तीनी अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि मिस्र और कतर के मध्यस्थता द्वारा पेश प्रस्ताव में 60 दिनों कायुद्धविराम शामिल है. फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि सीजफायर के दौरान लगभग 10 इजरायली बंधकों और कई बंधकों के लाशों को रिहा किया जाएगा. इसके साथ ही सीजफायर के दूसरे चरण में बचे हुए इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा.
बता दें कि सभी फिलिस्तीनी गुट मिस्र-कतर की इस सीजफायर योजना का समर्थन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस सीजफायर वार्ता के संबंध में औपचारिक घोषणा भी हो सकती है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र और कतर द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव में नागरिक सुरक्षा की गारंटी के साथ गाजा में जंग को खत्म करने के लिए रूपरेखा दी गई है. एक अरबी मीडिया के मुताबिक इस सीजफायर समझौते को आखिरी रूप देने के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को काहिरा आमंत्रित किया जाएगा.
इस समझौते को लेकर कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बीते सोमवार को काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से मुलाकात की. इस दौरान गाजा में सीजफायर के लिए प्रयासों और बंदियों की अदला-बदली पर चर्चा हुई. इस बात की पुष्टि कतर के विदेश मंत्रालय ने की है.
गौरतलब है कि इजरायल पिछले दो सालों से गाजा पर लगातार हमले कर रहा है. इन हमलों से गाजा में भारी तबाही हुई है. गाजावासी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं. इजरायली हमलों में 60 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं.