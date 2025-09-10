Gaza: दो साल की जंग, इज़रायल ने हिट लिस्ट से ऐसे मिटाए 12 बड़े नाम

Hamas leaders killed by Israel: 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए इज़रायल पर हमला किया गया, इसके बाद से ही अब तक इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और लगातार इजराइल गाजा में अटैक कर रहा है. 65 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इसके साथ ही हमास और उसके सहयोगियों के कई टॉप लीडर्स को इजराइल मार चुका है.

कौन हैं वे टॉप लीडर्स जिनकी की इजराइल ने हत्या

बीती रोज, इजराइल ने दोहा में कतर के अधिकारियों पर अटैक किया. इसमें टॉप लीडर बच गए लेकिन, पांच लोगों की मौत हो गई. आज हम आपको उन टॉप लीडर्स के बारे में बताने वाले हैं जो लोग इजराइल के जरिए किए गए हमले में मारे गए. इज़रायल ने अब तक ग़ाज़ा, लेबनान, ईरान और यमन में हमास, हिज़्बुल्लाह, हूती और ईरानी सैन्य नेतृत्व के बड़े नामों को मार गिराया है.

1- सालेह अरूरी: हमास के उप-राजनीतिक प्रमुख और सैन्य शाखा के संस्थापक, 2 जनवरी 2024 को बेरूत के दक्षिणी उपनगर में ड्रोन हमले में मारे गए. उन पर वेस्ट बैंक में हमलों की साजिश रचने का आरोप था.

Add Zee News as a Preferred Source

2- मोहम्मद दीफ़: हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख, 13 जुलाई 2024 को दक्षिण ग़ाज़ा के खान यूनिस में इज़रायली हवाई हमले में मारे गए. इस हमले में 90 से अधिक लोग, जिनमें विस्थापित नागरिक भी शामिल थे, मारे गए थे. दीफ़ लंबे समय से इज़रायल की 'मोस्ट वॉन्टेड' लिस्ट में शामिल थे.

3- फुआद शुकर: हिज़्बुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर, 30 जुलाई 2024 को बेरूत के दक्षिणी उपनगर में हवाई हमले में मारे गए. वे संगठन की मिसाइल प्रोग्राम के ज़िम्मेदार और अमेरिकी मरीन बैरक बम धमाके के आरोपी थे.

4- इस्माइल हानियेह: हमास के टॉप पॉलीटिकल लीडर, 31 जुलाई 2024 को ईरान की राजधानी तेहरान में हवाई हमले में मारे गए. यह हमला तब हुआ जब उन्होंने ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था.

5- हसन नसरल्लाह: हिज़्बुल्लाह के लंबे समय से चीफ रहे हसन को इजराइळ ने 27 सितंबर 2024 को मारा. उनपर बेरूत में हवाई हमला हुआ. उन्होंने संगठन को इज़रायल का बड़ा दुश्मन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

6- नबील कावूक: हिज़्बुल्लाह के केंद्रीय परिषद के डिप्टी हेड, 28 सितंबर 2024 को बेरूत के दक्षिण में हवाई हमले में मारे गए. वे 1995 से 2010 तक दक्षिण लेबनान के सैन्य कमांडर रह चुके थे.

7- हाशिम सफीउद्दीन: नसरल्लाह के उत्तराधिकारी और हिज़्बुल्लाह के नए प्रमुख, 3 अक्टूबर 2024 को बेरूत में इज़रायली हमले में मारे गए. वे संगठन की कार्यकारी परिषद और शूरा काउंसिल के सदस्य थे.

8- याह्या सिनवार: हमास के ग़ाज़ा प्रमुख और 7 अक्टूबर हमले के मास्टरमाइंड, 16 अक्टूबर 2024 को रफ़ाह में इज़रायली सैनिकों के जरिए मारे गए. उनकी हत्या का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

9- मोहम्मद सिनवार: याह्या सिनवार के छोटे भाई और हमास के मिलिट्री विंग के चीफ, 13 मई 2025 को ग़ाज़ा में इज़रायली हमले में मारे गए.

10- हुसैन सलामी: ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ, 13 जून 2025 को इज़रायली हमले में ईरान में मारे गए.

11- अहमद अल-रहावी: हूती सरकार के प्रधानमंत्री, 28 अगस्त 2025 को यमन की राजधानी सना में इज़रायली हवाई हमले में मारे गए.

12- अबू उबेदाह: हमास की सैन्य शाखा के प्रवक्ता, 30 अगस्त 2025 को ग़ाज़ा में इज़रायली हमले में मारे गए. इज़रायल ने उन्हें बंधकों के वीडियो जारी करने और 7 अक्टूबर के हमले से जुड़ी फुटेज के लिए जिम्मेदार ठहराया था. हालांकि हमास ने अबू उबैदा की मौत की पुष्टि नहीं की है.