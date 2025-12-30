इजरायली हमले में हुई थी कमांडर अबू उबैदा की मौत, हमास ने बयान जारी कर की पुष्टि

Hamas Commander Abu Ubaidah: पिछले दो वर्षों में इजरायल ने हमास चीफ इस्माइल हानियेह और याह्या सिनवार के साथ कई सीनियर लीडर की हत्या की. इस कड़ी में इजरायल ने हमास के आर्म्ड विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा की भी हत्या की. इजरायल ने 30 अगस्त 2025 को दावा किया था कि उसने अबू उबैदा को एक हवाई हमले में मार दिया है. हालांकि हमास ने इसकी पुष्टि नहीं की थी. अब हमास ने एक बयान जारी कर अबू उबैदा की हत्या की पुष्टि कर दी है और उनकी जगह एक नए प्रवक्ता को भी नियुक्त किया गया है.

हमास के आर्म्ड विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने बीते सोमवार (29 दिसंबर) को अपने प्रवक्ता अबू उबैदा की मौत की पुष्टि की. हमास ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें यह पुष्टि की गई कि युद्ध के दौरान इजरायली हमले में अबू उबैदा की मौत हो गई थी और उनके साथ चार अन्य कमांडरों की भी मौत हुई थी. इस वीडियो में अल-कस्साम ब्रिगेड के नए प्रवक्ता ने भी अबू उबैदा की तरह अपने चेहरे को फिलिस्तीनी गमछा (कफिया) से ढका हुआ था.

अबू उबैदा की खास पहचान

अबू उबैदा अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता होने के नाते प्रेस और मीडिया में बयान जारी करते थे. इस दौरान वह अपने चेहरे को फिलिस्तीनी गमछा (कफिया) से ढक कर रखते थे. उनकी यही खास पहचान दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई और आम लोगों ने भी इजरायल विरोधी रैलियों में अपने चेहरे को फिलिस्तीनी गमछा (कफिया) से ढकना शुरू किया. हालांकि अबू उबैदा को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अबू उबैदा ने कम उम्र में ही ज्वाइन कर लिया था हमास

अबू उबैदा का असली नाम हुदैफा समीर अल-कहलोत था. अबू उबैदा का जन्म 11 फरवरी, 1985 को हुआ. वह उत्तरी गज़ा में जबालिया शरणार्थी शिविर में पले-बढ़े. अबू उबैदा कम उम्र में ही हमास में शामिल हो गए और बाद में अल-कस्साम ब्रिगेड के सदस्य बन गए.