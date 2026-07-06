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इजरायली कत्लेआम को रोकने के लिए हमास का बड़ा ऐलान, ग़ज़ा में प्रशासनिक ढांचे को किया खत्म

Hamas Dissolute Gaza Governing Body: ग़ज़ा में जारी जंग के बीच हमास ने बड़ा ऐलान किया है. दो दशकों बाद हमास ने ग़ज़ा में अपने प्रशासनिक ढांचे को खत्म करने का ऐलान किया है. हमास का कहना है कि इसके पीछे उसका मकसद पहले से तय इंतजामात को अमल में लाने, प्रशासनिक बदलाव को आसान बनाने और इस अमल को लेकर संजीदगी दिखाने के लिए किया गया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 06, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:19 PM IST
इजरायली कत्लेआम को रोकने के लिए हमास का बड़ा ऐलान, ग़ज़ा में प्रशासनिक ढांचे को किया खत्म
Image Credit: ग़ज़ा में हमास ने प्रशासनिक ढांचे को किया भंग (PC-Al Jazeera)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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