/इजरायली कत्लेआम को रोकने के लिए हमास का बड़ा ऐलान, ग़ज़ा में प्रशासनिक ढांचे को किया खत्म

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Gaza Crisis: इजरायल और अमेरिका की सरपरस्ती में ग़ज़ा में जारी खूनी जंग पर लगाम लगाने की कोशिशों में एक बड़ा सियासी मोड़ सामने आया है. फिलिस्तीनी तंजीम हमास ने करीब दो दशक से ग़ज़ा के रोज़मर्रा के इंतजाम संभालने वाले अपने प्रशासनिक ढांचे को खत्म करने का ऐलान कर दिया है. इस फैसले के बाद अब टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी का ग़ज़ा में सिविल इंतिज़ामिया की जिम्मेदारी संभालने का रास्ता खुल गया है.
सोमवार (6 जुलाई) को जारी बयान में ग़ज़ा सरकार के मीडिया दफ्तर ने बताया कि गवर्नमेंट इमरजेंसी कमेटी के चीफ मोहम्मद अल-फर्रा ने अपने ओहदे से ऑफिशियली इस्तीफा दे दिया है. साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट इमरजेंसी कमेटी को भंग करने का भी ऐलान किया है. बयान में कहा गया कि यह कदम पहले से तय इंतजामात को अमल में लाने, प्रशासनिक बदलाव को आसान बनाने और इस अमल को लेकर संजीदगी दिखाने के मकसद से उठाया गया है.
यह फैसला हमास के लिए एक अहम सियासी बदलाव माना जा रहा है. हमास साल 2007 से ग़ज़ा पर प्रशासन चला रहा था. इससे पहले साल 2006 के संसदीय चुनाव में हमास को जीत मिली थी, जिसके बाद साल 2007 में उसके लड़ाकों ने अपने हरीफ फिलिस्तीनी संगठन फतह से ग़ज़ा का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था.
पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल और हमास के बीच जंगबंदी नाफ़िज़ हो गई थी. इसके बाद हमास कई बार यह कह चुका था कि वह ग़ज़ा के रोज़मर्रा के नागरिक प्रशासन से पीछे हटने के लिए तैयार है. हालांकि, उसके हथियार छोड़ने का मसला अब भी हल नहीं हो सका है. इसके उलट ग़ज़ा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली फोर्सेज लगातार हमले कर रही है, और एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर यहूदी सैटलर्स को बसा चुकी है.
वहीं, आज हमास के एक अधिकारी ने कहा कि तंजीम चाहती है कि ग़ज़ा के प्रशासन के लिए बनाई गई नेशनल कमेटी जल्द से जल्द ग़ज़ा में काम शुरू करे. यह कमेटी अमेरिकी हिमायतयाफ्ता उस मंसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद ग़ज़ा में जारी जंग को खत्म करने के बाद वहां के प्रशासन को नई निजाम के तहत चलाना है.
हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने कहा कि तंजीम ने एक नया कदम उठाया है और अब वह ग़ज़ा पट्टी की प्रत्यक्ष नागरिक हुकूमत नहीं चलाएगी. उनके मुताबिक, इसका मकसद इजरायली कब्जे को किसी भी तरह का बहाना न देना है, जो अब भी ग़ज़ा में अपनी फौजी कार्रवाई और तबाही जारी रखे हुए है. उन्होंने कहा कि हमास को उम्मीद है कि नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जल्द ग़ज़ा पहुंचेगी. साथ ही तंजीम इस कमेटी को सरकारी जिम्मेदारियां सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि उसका कामयाब तरीके से काम शुरू हो सके.