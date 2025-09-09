Hamas के लड़ाकों ने चार सैनिकों को ऐसे उतारा मौत के घाट; IDF ने बताया वह खौफनाक मंज़र

War on Gaza: गज़ा सिटी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए इजरायली सेना पूरी ताकत के साथ हमले कर रही है. साथ ही लोगों को अपने घर छोड़कर कहीं और चले जाने का आदेश दिया गया है. इन सब के बीच हमास घुटने टेकने को तैयार नहीं है. ऐसा लग रहा है कि हमास के लड़ाके अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर चुके हैं. इसी कड़ी में सोमवार की सुबह हमास के लड़ाकों ने 4 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया. इस बात की पुष्टि इजरायली सेना ने की है.

इजरायली सेना (IDF) ने बताया कि पश्चिमी गज़ा में हमास के लड़ाकों ने बीते सोमवार की सुबह आर्मर्ड कोर के सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 1 कमांडर समेत 4 सैनिकों की मौत हुई है. IDF ने बताया कि हमास के लड़ाकों ने विस्फोटक से हमला किया और कमांडर पर गोलीबारी की.

IDF ने जारी किए मारे गए चारों सैनिकों के नाम

IDF ने मारे गए सैनिकों के नाम जारी किया है. पहला सैनिक स्टाफ सार्जेंट उरी लामेद, उम्र 20- दूसरा सैनिक सार्जेंट गादी कोटल, उम्र 20- तीसरा सैनिक सार्जेंट अमित आर्य रेगेव और लेफ्टिनेंट मतन अब्रामोविट्ज़, उम्र 21

हमास के लड़ाकों ने कैसे किया हमला? IDF ने बताया

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के तीन लड़ाकों के एक समूह ने सुबह 6 बजे के करीब उत्तरी गाजा में जबाल्या के पश्चिम में शेख रादवान के इलाके में इजरायली सैनिकों पर हमला किया. इस इलाके में IDF नहल ब्रिगेड की 50वीं बटालियन तैनात है. यहां पर IDF की एक टैंक तैनात थी, हमास के लड़ाकों ने टैंक के पास पहुंचकर टैंक के चालक दल पर गोलीबारी शुरू कर दी. गोलीबारी के तुरंत बाद, उन्होंने टैंक के अंदर विस्फोटक फेंक दिया, जिससे टैंक में मौजूद चार सैनिक मारे गए.

सीजफायर के लिए राजी है हमास

गौरतलब है कि अमेरिका ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह इजरायल सीजफायर डील के लिए राजी हो गया है, वैसे ही हमास को भी राजी होना होगा. वहीं, हमास ने एक सम्मानजनक सीजफायर डील के लिए हामी भर दी. इन सब के बावजूद इजरायल ने आज यानी मंगलवार (9 सितंबर) को गज़ा सिटी को पूरी तरह खाली करने का आदेश दिया है.