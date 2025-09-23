Israel के सैनिकों पर भारी पड़ रहा है हमास! अधिकारी को RPG से उड़ाया

Israel Gaza War: हमास ने एक आईडीएफ अधिकारी को मौत के घाट उतारा है. टैंक पर आरपीजी से हमला करने के दौरान अधिकारी वह घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई.
Trending Photos
Israel Gaza War: इजराइली सैनिकों का हमास पर आसानी से बस नहीं चल रहा है. हमास ने कई सौ इजराइली सैनिकों को मौते के घाट उतारा है और यह सिलसिला अभी जारी है. हाल ही में एक इजराइली अखबार ने जानकारी दी है कि हमास के लड़ाकों ने टैंक पर हमला करने के दौरान एक इजराइली अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया है.
इजराइली सेना के गाजा सिटी में हमले जारी हैं और धीरे-धीरे आईडीएफ शहर के अंदर घुस रही है. इसी दौरान आरपीजी अटैक में इस इजराइली अधिकारी की मौत हुई है. Times of Israel की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना की जांच में पता चला कि एक हमास ऑपरेटर ने इज़रायली टैंक पर RPG फायर किया, जिसमें एक इज़रायली अधिकारी घायल हो गए. बाद में उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.
मरने वाले अधिकारी की उम्र 27 साल खी और उसका नाम शाहर नेटानेल बो़ज़ागली था. हालांकि, इजराइली सेना ने इस बारे में अभी अधिक जानकारी नहीं दी है. गाज़ा सिटी में इस साल अक्टूबर ऑपरेशन Gideon Chariots 2 शुरू किया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2023 से अब तक गाज़ा पट्टी में इज़रायली सेना के 911 सैनिकों की मौत हो चुकी है. जैसे-जैसे सेना शहर के अंदर दाखिल हो रही है, वैसे-वैसे हमले और भयावह होते जा रहे हैं. हमास भी पूरे ज़ोर के साथ हमले कर रहा है.
हमास के पास इजराइल के बंधक मौजूद है और नेतन्याहू पर प्रेशर है कि वह इन बंधकों को रिहा कराए. हालांकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे साफ है कि बंधकों जान जा सकती है. क्योंकि हमास ने कहा है कि वह बंधकों को जंग के मैदान में लेकर जाएंगे. इस दौरान वे हर उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे जो लड़ाके करते हैं.