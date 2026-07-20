Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /हमास ने खलील अल-हया को बनाया अपना नया लीडर; सिनवार की मौत से खाली था ओहदा

हमास ने खलील अल-हया को बनाया अपना नया लीडर; सिनवार की मौत से खाली था ओहदा

अल-हया पहले हमास के पिछले चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद पांच मेंबर वाली लीडरशिप काउंसिल में से एक थे. पांच मेंबर वाली इस रूलिंग कमेटी को 2024 के आखिर में जंग के दौरान ग्रुप को चलाने के लिए बनाया गया था.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jul 20, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:26 PM IST
हमास ने खलील अल-हया को बनाया अपना नया लीडर; सिनवार की मौत से खाली था ओहदा
Image Credit: अल-हयाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं.वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. जर्नलिज्म में एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी वो खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हिंदू महिला मित्र से मिलने पहुंचे शादाब की पिटाई, गले में डाला कुत्ते का पट्टा!
Uttarakhand news1 hr ago
2
iraq news1 hr ago
3
Madhya Pradesh UCC Bill2 hrs ago
4
Jauhar University news3 hrs ago
5
Israel Palestinian Prisoners7:32 AM IST