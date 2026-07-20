/हमास ने खलील अल-हया को बनाया अपना नया लीडर; सिनवार की मौत से खाली था ओहदा

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नई दिल्ली: इजराइल और अमेरिका लगातार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने हमास की कमर तोड़ दी है, और हमास अब लभगभ खत्म हो चुका है, लेकिन हमास को खत्म करना आसान नहीं दिख रहा है. हमास ने अक्टूबर 2024 में इज़राइली सेना के हमले में मारे गए अपने नेता याह्या सिनवार के वारिस का सोमावार को ऐलान कर दिया है. हमास ने खलील अल-हया को अपना नया लीडर बनाया है, जो याह्या सिनवार की जगह लेंगे. याह्या सिनवार की मौत के बाद से हमास एक तरह से नेतृत्वविहीन हो गया था.
हमास ने सोमवार को एक बयान में कहा, "फ़िलिस्तीनी ग्रुप के पूर्व डिप्टी चेयरमैन और इसकी लीडरशिप काउंसिल के पांच मेंबर में से एक अल-हया ने हमास के पूर्व पॉलिटिकल लीडर खालिद मेशाल के खिलाफ रन-ऑफ में इंटरनल बैलेट जीता है."
2024 में गाजा में हमास के टॉप लीडर सिनवार और मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दीफ की हत्याओं और उसी साल तेहरान दौरे के दौरान इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अल-हया की अहमियत पार्टी में काफी बढ़ गई. अल-हया हमास की लीडरशिप काउंसिल को चलाने वाले पांच लीडरों में से एक बन गए हैं.
गौरतलब है कि लीडरशिप काउंसिल एक टेम्पररी, पांच मेंबर वाली रूलिंग कमेटी थी जिसे 2024 के आखिर में जंग के दौरान ग्रुप को चलाने के लिए बनाया गया था.
कौन हैं अल-हया ?
1960 में गाजा पट्टी में जन्मे अल-हया 1987 में हमास के गठन के बाद से ही उसका हिस्सा रहे हैं. वह डिप्लोमैटिक फ्रंट पर खास तौर पर अहम हो गए हैं. उनका बेस मुख्य रूप से कतर में रहा है, जो इज़राइल, मिस्र और यूनाइटेड स्टेट्स समेत दूसरे देशों के साथ मीडिएशन के लिए मेन हब के तौर पर उभरा था. गाजा के बाहर काम करने से उन्हें गाजा पर इज़राइली ब्लॉकेड की रुकावटों के बिना पड़ोसी देशों के बीच ट्रैवल करने और कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला था. अल-हया ने गाजा सीजफायर डील को पक्का करने की कोशिश के लिए इज़राइल के साथ मीडिएटेड बातचीत में हमास के डेलीगेशन को भी लीड किया था.
अल-हया के परिवार को इज़राइली हमलों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है. 2014 की जंग के दौरान, एक इज़राइली स्ट्राइक ने उनके सबसे बड़े बेटे ओसामा का घर तबाह कर दिया, जिसमें वह, उनकी पत्नी और उनके तीन बच्चे मारे गए थे. पिछले साल सितंबर में, कतर के सेंट्रल दोहा में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर इजरायली हमले में उनके बेटे हुमाम समेत पांच लोग मारे गए थे.