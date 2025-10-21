Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2969970
Zee SalaamMuslim World

इजरायली नरसंहार और ग़ज़ा के हालात देख पसीजा ट्रंप के दामाद का दिल, बोले- 'जैसे एटम बम गिरा हो'

Hamas Return Dead Hostages: ग़ज़ा में तबाही के बीच हमास ने एक और इजरायली बंधक का शव रेड क्रॉस के जरिये इजरायली अधिकारियों को सौंप दिया है. अब तक 13 शव लौटाए जा चुके हैं. इसी बीच ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने ग़ज़ा की तबाही को "एटम बम जैसी विनाशकारी" बताया है. कुशनर के इस दावे के बाद एक बार फिर ग़ज़ा में इजरायली नरसंहार को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:34 PM IST

Trending Photos

ट्रंप के दामा जारेड कुशनर
ट्रंप के दामा जारेड कुशनर

Gaza News Today: फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ने वाला संगठन हमास ने इजरायल के साथ 'पीस डील' होने के तय शर्तों पर काम करना शुरू कर दिया है. हालांकि, इजरायल ने बीते दिनों सीजफायर का उल्लंघन करते हुए ग़ज़ा में ताबड़तोड़ बमबारी की. इस हमले में कई बेगुनाह लोगों की मौत हो गई. ग़ज़ा में मानवीय सहायता के लिए राफा बॉर्डर को भी नहीं खोलने दिया.

इसके बावजूद हमास ने एक और इजरायली बंधक की लाश अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस के जरिये इजरायली अधिकारियों को सौंप दी है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हमास ने ग़ज़ा में मौजूद लाश को रेड क्रॉस प्रतिनिधियों को सौंपा दिया. बाद में रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों लाश को इजरायली सेना के हवाले कर दिया.

इजरायली सेना ने बताया कि लाश को पुलिस की निगरानी में तेल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भेजा गया है, जहां पहचान की प्रक्रिया दो दिन तक चलने की उम्मीद है. इजरायली मीडिया के मुताबिक, अब तक हमास 13 बंधकों की लाशें वापस कर चुका है, जबकि संगठन के पास अब भी 15 बंधकों की लाशें मौजूद हैं. इजरायली अधिकारियों ने हमास से बाकी शव भी जल्द लौटाने की अपील की है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, विदेशी मीडिया ने हाल ही में दावा किया था कि हमास की कैद में मौजूद कई बंधक इजरायली हवाई हमलों में मारे गए हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और पूर्व सलाहकार जारेड कुशनर ने कहा है कि ग़ज़ा में हुई तबाही किसी परमाणु बम से कम नहीं है. सीबीएस न्यूज से बातचीत के दौरान कुशनर ने ग़ज़ा की मौजूदा हालात को बेहद भयावह बताया. उन्होंने कहा, "ग़ज़ा की हालत ऐसी है जैसे वहां एटम बम गिरा दिया गया हो."

अमेरिकी राष्ट्रपति के पूर्व सलाहकार जारेड कुशनर ने बताया कि जब वह अमेरिकी दूत स्टीवन चार्ल्स विटकॉफ के साथ सीजफायर लागू होने के बाद ग़ज़ा पहुंचे, तो वहां की भयानक तबाही और बर्बादी देखकर दंग रह गए. इजरायल के गुनाहों पर परदा डालने वाली अमेरिकी सरकार भी ग़ज़ा के हालात को छिपा नहीं पा रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,  जारेड कुशनर के दावे बिल्कुल सटीक हैं. इजरायली हमलों में ग़ज़ा में 80 फीसदी से ज्यादा बुनियादी सुविधाएं, घर और सड़कें तबाह हो चुकी हैं. 

यह भी पढ़ें: सियासत की चाल में बंधे दो भाई, जोकीहाट में सिंहासन की जंग तेज; जानें कौन हैं ये महारथी?

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Gaza NewsIsrael Hamas Peacemuslim news

Trending news

Ashfaqulla Khan
हंसते हुए फांसी को लगाया गले, बलिदान बना मिसाल; जानें अशफाकउल्लाह खान की कहानी
Bihar News
सियासत की चाल में बंधे भाई, जोकीहाट में सिंहासन की जंग तेज; जानें कौन हैं ये महारथी?
Samajwadi MLA Abu Azmi
शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर BJP MP ने काटा बवाल, अबू आजमी ने दिया मुँहतोड़ जवाब
Azam Khan I Love Muhammad
'I Love Muhammad' पर आजम खान का बड़ा बयान; योगी सरकार को सुनाई खरी-खरी
Maharashtra news
शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर FIR, BJP MP के 'शुद्धिकरण' अभियान पर भी होगी कार्रवाई?
Kerala News
सेंट रीटा स्कूल पर धार्मिक भेदभाव का आरोप, मुस्लिम छात्राओं ने की बड़ी मांग
Maharashtra news
शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर बवाल; गोमूत्र से शुद्धिकरण पर BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Virgin Mary and Jesus Christ Sculpture
कट्टरपंथ नहीं भाईचारे को बढ़ावा देता है ईरान, तेहरान में लगी मदर मैरी-जीसस की मूर्ति
chhattisgarh news
दुर्ग: दीवाली पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आए VHP-बजरंग दल! रैली निकाल भड़काऊ नारे
Pakistan News
इन शर्तों पर हुआ पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीजफायर, ख्वाजा आसिफ ने किया खुलासा