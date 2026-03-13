Israel US War: क्या सीज फायर की पेशकश कर ईरान के सामने सरेंडर हो चुके हैं ट्रम्प?

अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनल्ड ट्रंप ने 10 मार्च को बयान दिया था कि ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म हो सकती है. जंग ख़त्म क्यों हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने उसी बयान में दावा किया कि ईरान की मिलिट्री ताक़त लगभग खत्म हो चुकी है. ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी नहीं बची है . कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया. एयरफोर्स खत्म हो गई. ड्रोन फैक्ट्रियां डेस्ट्रॉय हो गईं. मिसाइल सिस्टम तबाह हो गए.ट्रंप आगे कहते हैं कि ईरान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है.

लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरान के पास सच में कुछ भी नहीं बचा है तो फिर जंग खत्म करने की इतनी जल्दी क्यों है ? अगर अमेरिका इतना आगे है, तो फिर जंगबंदी की बात क्यों ? सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका ने इस जंग में वो सब हासिल कर लिया, जिसके लिए ये जंग शुरू की गई थी?

क्या रिजीम चेंज हुई ?

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अमेरिका और इज़रायल लंबे अरसे से ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान की सरकार आज भी उसी जगह खड़ी है. ईरान के सुप्रीम लीडर का सिर्फ़ चेहरा बदला है. एक ख़ामनेई गए और दूसरे आ गए हैं . यानी ईरान की रिजीम का पूरा स्ट्रक्चर बरक़रार है. न सरकार गिरी न बदली और न ढही. यानी जंग का पहला बड़ा टारगेट पूरा नहीं हुआ और ट्रंप कह रहे हैं कि सीजफ़ायर हो सकता है. सीज़फ़ायर कैसे, आप के दावे के मुताबिक़ ईरान में कुछ बचा ही नहीं तो फिर उतरें ईरान की ज़मीन पर Boots on the ground जैसे आप दूसरे देशों में करते आएं हैं. उतरें वहां हुकूमत की बागडोर अपने किसी चहेते को सौंपें. अपोज़िशन के साथ मिल कर नई सरकार बनाईए.

न्यूक्लियर प्लांट पर ट्रम्प के परस्पर विरोधी बयान

ये अभी से आधी अधूरी राह पर ये वापस पलट कर जाना ठीक नहीं है. ऐसे जाएंगे तो दुनिया कहेगी आप हार मान गए. आपने घुटने टेक दिए हैं. आपके इस सीज़फायर की बातों को देख कर लोग कहेंगे कि आपने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि पिछली जंग में भी आपने nuclear site को तबाह करने का दावा किया था लेकिन 'Newyork Times' की नयी रिपोर्ट में आपकी khufiya agencies की जानकारी ने एक बार फिर आपकी पोल खोल दी है.



डोनल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पुख़्ता जानकारी और तस्दीक़ शुदा ख़बर नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं. ईरान के कई न्यूक्लियर प्लांट जमीन के 500 मीटर से भी ज़्यादा नीचे बने हुए हैं, जहां तक पहुंचना बहुत मुशकिल है. पिछली 12 दिनों की जंग में भी नतांज़, इस्फ़हान और फ़ोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद ये दावा किया गया था कि न्यूक्लियर साइट्स बर्बाद हो चुकी है, लेकिन वहां कोई ख़ास नुक़सान नहीं हुआ फिर ट्रंप के सुर बदले. ट्रंप ने कहा कि थोड़ा बहुत नुक़सान हुआ है. फिर कहने लगे कि ईरान तेज़ी से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए एनरिचमेंट कर रहा है. यानी पहली जंग से लेकर अभी तक आपका दूसरा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ और आप सीज़फ़ायर की बात करने लगे. ये सीज़फ़ायर है या सरेंडर ?

सीज़फ़ायर नहीं ये तो खुला सरेंडर है

लोग कह रहे हैं कि ये सीज़फ़ायर की बातें नहीं हैं. ये तो खुला सरेंडर है, क्योंकि अमेरिका इस जंग की बहुत बड़ी क़ीमत चुका रहा है. अमेरिका फ़ाइनेंशियली क्राइसिस में है. रिपोर्टस के मुताबिक़ ईरान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका का रोज का खर्च लगभग 2 बिलियन डॉलर यानि करीब 184 अरब रुपये है. सोचिए हर रोज़ 184 अरब रुपए. इतना ख़र्च क्यों और कैसे हो रहा है ये भी समझिए ? अमेरिका इस जंग में एंटी-शिप मिसाइलें, एयरक्राफ्ट कैरियर, खतरनाक बॉम्बर्स, Tomahawk Missile और THAAD जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है. इन सबके ऑपरेशन और तैनाती में हर दिन करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं. सिर्फ मिसाइल लॉन्च और एयर डिफेंस पर एक दिन में करीब 758 मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं.

अपने साथ अमेरिका को भी कंगाल बना रहा ईरान

एयर ऑपरेशन्स पर करीब 30 मिलियन डॉलर,नेवल ऑपरेशन्स पर करीब 15 मिलियन डॉलर, और ग्राउंड ऑपरेशन पर करीब 1.6 मिलियन डॉलर. यानि जंग का हर दिन अमेरिका की जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है, और ट्रंप कहते हैं कि ईरान में अब करने के लिए कुछ नहीं बचा. सब ख़त्म कर दिया है ,लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका को भी बहुत नुकसान हुआ है. मौजूदा जंग में एक F-18 Hornet तबाह हो चुका है. तीन F-15 Eagle कुवैत में मार गिराए गए. ये नुकसान अमेरिका के लिए मिलिट्री और साइकोलॉजिकल दोनो सतह पर बड़ा झटका है.

उधर ईरान अमेरिका की महंगी मिसाइलों के मुक़ाबले सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, और अमेरिका उन्हें रोकने के लिए करोड़ों डॉलर की मिसाइलें दाग रहा है. यानी 10 से 20 हजार डॉलर का ड्रोन और उसे गिराने के लिए 10 से 20 लाख डॉलर की मिसाइल. अमेरिका पर जंग में ख़र्च का भारी दबाव है, और इन सबके बीच Strait of Hormuz की तेल की क़िल्लत भी मुसीबत बन गई है. अमेरिका, इज़रायल और यूरोप के साथ-साथ दुश्मन देशों के लिए ईरान ने बंद कर रखा है. दुनिया का लगभग 20 फ़ीसद तेल इसी रास्ते से गुजरता है. होर्मुज़ बंद है. तेल की क़ीमतें हर रोज़ बढ़ रही हैं. दुनिया की इकॉनमी में उथल-पुथल मची हुई है, और सुपरपावर सीज़फायर की बात करता है. शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि सीज़फ़ायर के लिबास में ट्रंप का ये सरेंडर है. और अगर ऐसा होता है तो तारीख़ इसे सीज़फ़ायर नहीं, एक सुपरपावर का मजबूर सरेंडर लिखेगी.

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