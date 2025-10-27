Advertisement
ढाका आतंकी हमले के बाद बैन, अब यूनुस सरकार देगी जाकिर नाइक को 'रेड कार्पेट वेलकम'

Dr. Zakir Naik Bangladesh Visit: बांग्लादेश में यूनुस सरकार का एक फैसला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है. यूनुस सरकार ने मशहूर इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को बांग्लादेश में आने का न्योता दिया. इस दौरान जाकिर नाइक लगभग एक महीने तक बांग्लादेश में अलग-अलग जगहों पर जाएंगे. जानें उनके आगमन की वजह क्यों है सुर्खियों में?

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:54 PM IST

डॉ जाकिर नाइक (फाइल फोटो)
Bangladesh News Today: बांग्लादेश में बीते साल छात्रों के भारी विरोध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार को भागना पड़ा. इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता शेख यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ. नई सरकार की गठन के बाद बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है और बांग्लादेश सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव देखा गया है. 
 
राजधानी ढाका के होली आर्टिजन बेकरी पर साल 2016 में आतंकी हमला हुआ था. इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने मशहूर इस्लामी प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक के 'पीस टीवी' नाम के चैनल पर बैन लगा दिया. इस चैनल के जरिये जाकिर नाइक इस्लाम से जुड़ी धार्मिक उपदेश देते थे.  

होली आर्टिजन बेकरी में हुए विस्फोट में जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. जांच में पता चला था कि इस हमले में शामिल एक आतंकी जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित था. वहीं, अब बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली नई सरकार ने जाकिर नाइक को देश में एक महीने के लिए आमंत्रित किया है, जिसके बाद बांग्लादेश में नई सरकार को लेकर सवाल उठने लगे हैं. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूनुस सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक की यात्रा को मंजूरी दे दी है. यह यात्रा 28 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगी. इस दौरान नाइक देश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा करेंगे और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देंगे. बांग्लादेश की यह यात्रा नाइक की पहली यात्रा होगी. इससे पहले वे पाकिस्तान में भी एक महीने के दौरे पर गए थे, जहां उन्हें सरकारी स्तर पर 'रेड कार्पेट वेलकम' दिया गया था और वे कई शीर्ष राजनेताओं और अधिकारियों से मिले थे.

डॉ जाकिर नाइक की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारतीय एजेंसियां बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरपंथी गतिविधियों को लेकर लगातार अलर्ट जारी कर रही हैं. साल 2016 में ढाका आतंकी हमले के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक सुरक्षा एजेंसियों की राडार पर आ गए थे. एनआईए ने उन पर कई केस दर्ज किए हैं. हालांकि, बाद में वह भारत छोड़कर मलेशिया भाग गए. फिलहाल वह मलेशिया में ही रह रहे हैं. 

