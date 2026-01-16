क्या हसीना और कमाल को होगी फांसी? याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और असदुज्जमां खान कमाल की उम्रकैद की सजा को मौत की सजा में बदलने की याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी. बांग्लादेशी मीडिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) के प्रॉसिक्यूटर द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है.

इस अपील में जुलाई में हुए जन विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों से जुड़े एक मामले में शेख हसीना और असदुज्जमां खान कमाल की सज़ा बढ़ाने की मांग की गई है. अपीलीय डिवीजन के जस्टिस मोहम्मद रेजाउल हक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "सुनवाई की तारीख 20 जनवरी तय की गई है." सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील पर विचार करने के बाद यह आदेश जारी किया. सुबह अपीलीय डिवीज़न चैंबर जज कोर्ट की कॉज लिस्ट में यह मामला आइटम नंबर 58 पर लिस्टेड था.

ICT प्रॉसिक्यूशन ने 15 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन में यह अपील दायर की थी. अपील में प्रॉसिक्यूटर ने जुलाई की हिंसा के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए कुछ अपराधों के लिए उनकी सजा को मौत की सजा में बदलने की मांग की है. ICT प्रॉसिक्यूटर गाज़ी एमएच तम्मी ने कहा था कि जुलाई विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा अपर्याप्त है और इसे मौत की सजा में बदला जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

हसीना और कमाल के लिए मौत की सज़ा की अपील दायर करने के बाद ट्रिब्यूनल परिसर में एक प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए तम्मी ने कहा, "पहला फैसला पुनर्गठित ICT में सुनाया गया था. जुलाई विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में हसीना और कमाल को सजा सुनाई गई थी. उन्हें एक आरोप में उम्रकैद और दूसरे में मौत की सजा मिली थी." उन्होंने कहा, "हमने उम्रकैद की सज़ा को मौत की सज़ा में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन में अपील की है. इसके लिए आठ कारण बताए गए हैं. फैसला आने के तीस दिनों के भीतर अपील दायर करनी होती है. हमने पहले ही ऐसा कर दिया था. अपील दायर करने के 60 दिनों के भीतर निपटारे का नियम है. मुझे उम्मीद है कि इस अपील का निपटारा तय समय के भीतर हो जाएगा."

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि 17 नवंबर को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-1 ने दोनों नेताओं को एक बड़े आरोप में मौत की सजा और एक अलग आरोप में प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सोमवार को अपील दायर करने के बाद मीडिया से बात करते हुए तमीम ने कहा, "हमने आज उन आरोपों में सजा बढ़ाने के लिए आठ कारणों का हवाला देते हुए अपील दायर की है जिनके लिए उन्हें आजीवन कारावास दिया गया था."

इनपुट-IANS