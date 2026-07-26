/पाकिस्तान में बारिश-बाढ़ से हाहाकार! 24 घंटे में 7 की मौत, हजारों लोग बेघर, हालात बेकाबू

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Pakistan News: पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से से लोग परेशान है. हजारों की संख्या में लोग घर से बेघर हो गए हैं. पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के पंजाब में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है. जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं. पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक, भारी बारिश से घरों को भी नुकसान पहुंचा और मवेशियों की भी मौत हुई.
PDMA की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि शनिवार दोपहर 2 बजे तक पूरे प्रांत में बारिश से जुड़ी 14 घटनाएं सामने आईं. इनमें इमारतें गिरने और डूबने से मौतें, छत गिरने और बिजली का करंट लगने से चोटें, सात घरों की छतें गिरना और पांच भैंसों की मौत शामिल है. PDMA मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डायरेक्टर जनरल उमर अब्बास ने कहा कि मॉनसून से जुड़ी घटनाओं में अब तक पंजाब में 22 लोगों की जान जा चुकी है और 183 लोग घायल हुए हैं.
मौसम विभाग ने दी चेतावनी
'डॉन' के मुताबिक, उन्होंने कहा कि अधिकारी बारिश के मौसम में बिजली से जुड़े हादसों को कम करने के लिए पुराने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नज़र रख रहे हैं. इस बीच, 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, भारी बारिश और कई नालों के ओवरफ्लो होने के कारण पाकिस्तान के पंजाब में ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है, और रावी व चिनाब नदियों के अगले 24 घंटों में मध्यम से उच्च बाढ़ के स्तर तक पहुंचने की आशंका है.
अभी तक कितने लोगों की हो चुकी है मौत
हाल के सालों में पाकिस्तान में मॉनसून के मौसम में बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई है. 2022 में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण 1,700 से अधिक लोगों की मौत हुई, लाखों लोग विस्थापित हुए और अनुमानित 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ. 2025 में पाकिस्तान को लगातार मॉनसून की बारिश, अचानक आई बाढ़ और ग्लेशियल झील के फटने (GLOF) के कारण विनाशकारी बाढ़ संकट का सामना करना पड़ा, जिसमें 800 से अधिक लोगों की जान गई और कई प्रांतों में 1.2 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए.
बाढ़ से लोग हैं परेशान
बाढ़ ने समुदायों को तबाह कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया और आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा दिया, जिससे संभावित नुकसान 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. पाकिस्तान को जून से सितंबर तक नियमित रूप से मॉनसून की बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर जानलेवा भूस्खलन, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है.