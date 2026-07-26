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पाकिस्तान में बारिश-बाढ़ से हाहाकार! 24 घंटे में 7 की मौत, हजारों लोग बेघर, हालात बेकाबू

Pakistan Flood News: पाकिस्तान में लगातार भारी बारिश और बाढ़ के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं. पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 26, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:03 PM IST
पाकिस्तान में बारिश-बाढ़ से हाहाकार! 24 घंटे में 7 की मौत, हजारों लोग बेघर, हालात बेकाबू

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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