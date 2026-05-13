“इजरायल को रियायत देना बंद करो”, हिज्बुल्लाह चीफ ने लेबनान सरकार को ललकारा

Hezbollah Israel War: लेबनान और इजरायल युद्ध खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है. इस बीच हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने लेबनान सरकार से इजरायल के साथ होने वाली प्रत्यक्ष वार्ता से हटने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सीधे बातचीत करना इजरायल के लिए एक “रियायत” होगी और लेबनान को पहले की तरह सिर्फ अप्रत्यक्ष वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए.

दरअसल, लेबनान और इजरायल के बीच गुरुवार से वॉशिंगटन में दो दिनों की बातचीत प्रस्तावित है. इसका उद्देश्य हालिया संघर्ष को खत्म करना और दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों पर चर्चा करना है. मार्च में ईरान युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच फिर हिंसा शुरू हो गई थी. 1948 में इजरायल के गठन के बाद से दोनों देश तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में रहे हैं. नईम कासिम ने हिज्बुल्लाह अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा कि प्रत्यक्ष बातचीत से सिर्फ इजरायल को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि नवंबर 2024 में हुए युद्धविराम की तरह इस बार भी किसी तीसरे पक्ष के जरिए अप्रत्यक्ष वार्ता होनी चाहिए.

हिजबुल्लाह चीफ ने क्या कहा?

हिजबुल्लाह प्रमुख ने यह भी साफ किया कि संगठन के हथियारों का मुद्दा लेबनान का आंतरिक मामला है और इसे इजरायल के साथ बातचीत का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए. हालिया संघर्ष के बाद लेबनान सरकार ने हिज्बुल्लाह को निशस्त्र करने की मांग की है और उसकी सैन्य गतिविधियों को गैरकानूनी बताया है. लेबनानी सरकार की मुख्य मांगों में युद्धविराम का पालन, दक्षिणी लेबनान से इसराइली सेना की वापसी, लितानी नदी के दक्षिण में लेबनानी सेना की तैनाती, इसराइल में बंद लेबनानी कैदियों की रिहाई और विस्थापित लोगों की घर वापसी शामिल है. कासिम ने कहा कि हिज्बुल्लाह इन पांचों मांगों को पूरा कराने में सहयोग करने के लिए तैयार है.

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अब तक कितने लोगों की हो चुकी है मौत

हालांकि अमेरिकी मध्यस्थता में 17 अप्रैल से युद्धविराम लागू है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच हमले लगातार जारी हैं. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री राकान नासरेद्दीन ने बताया कि युद्धविराम लागू होने के बाद भी 380 लोगों की मौत और 1,122 लोग घायल हो चुके हैं. वहीं मार्च से शुरू हुए ताजा संघर्ष में लेबनान में कुल 2,882 लोगों की मौत और 8,786 लोग घायल हुए हैं. मंगलवार को इसराइली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी के सोहमोर गांव में कई हवाई हमले किए. सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक जिबचित गांव पर हुए हमले में तीन लोगों की मौत और चार लोग घायल हुए. इससे पहले इसराइली सेना ने कई गांवों को खाली करने की चेतावनी भी जारी की थी.