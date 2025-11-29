कमांडर की मौत का बदला जरूर लेंगे, इजरायल को हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की धमकी

Hezbollah Chief Naim Qassem Warns Israel: इजरायल ने रविवार (23 नवंबर) को लेबनान पर हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग के चीफ ऑफ स्टाफ हेथम तबातबाई को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई. साथ ही अन्य लोग भी मारे गए और कुछ घायल हुए. इस हमले के बाद ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. अब हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने बड़ा ऐलान करते हुए इजरायल से बदला लेने की कसम खा ली है.

दरअसल, हिजबुल्लाह के आर्मी विंग के चीफ ऑफ स्टाफ हेथम तबातबाई की याद में शुक्रवार (28 नवंबर) को एक आयोजन किया गया. इस आयोजन में हिजबुल्लाह चीफ ने अपने बयान के दौरान कहा कि हिजबुल्लाह के लड़ाके, हेथम तबातबाई की मौत का बदला जरूर लेंगे. उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के पास अधिकार है कि वह जवाबी कार्रवाई करे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह तय करेगी कि इजरायल से हेथम तबातबाई की मौत का बदला कब और कहाँ लेना है.

हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा कि इजरायल लेबनान की संप्रभुता का लगातार उल्लंघन कर रहा है, उन्होंने आगे कहा कि लेबनान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेबनान की सरकार पर है. उन्होंने इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह को निशस्त्रीकरण करने की मांग को भी निंदा की. उन्होंने कहा कि इजरायल, लेबनान की नीतियों पर कब्जा करना चाहता है और लेबनान के अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना चाहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा कि इजरायल का हमला सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे लेबनान के खिलाफ है. उन्होंने अमेरिका और इजरायल द्वारा हथियार छोड़ने के लिए दबाव बनाने की नीति पर कहा कि हिजबुल्लाह कभी सरेंडर नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह डटा रहेगा और बचाव करेगा. उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा.

गौरतलब है कि हेथम तबातबाई हिजबुल्लाह के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे. पिछले साल इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद हेथम तबातबाई की हत्या इजरायल के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है.