हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार को दी गृह युद्ध की धमकी, अगर ऐसा किया तो होगी तबाही

Hezbollah News: इजरायल का पड़ोसी देश लेबनान में गृह युद्ध होने की संभावनाए बढ़ गई है. हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने अपने देश (लेबनान) की सरकार को देश में गृह युद्ध की चेतावनी दे दी. यह बयान तब सामने आया, जब लेबनान की सरकार ने अमेरिका के दबाव में हिजबुल्लाह के हथियारों को सीज और आत्मसमर्पण करने की बात कही. अब लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह और वहां की सरकार आपस में भिड़ सकते हैं, जिससे लेबनान में एक बार फिर खून बहेगा.

दरअसल, लेबनान की मौजूदा सरकार ने पिछले 7 अगस्त को हिजबुल्लाह को निरस्त्रीकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस प्रस्ताव के तहत, दक्षिणी लेबनान से इजरायली फौज की वापसी के बदले हिजबुल्लाह के हथियारों को जब्त किए जाने हैं.

गुजिश्ता 15 अगस्त को हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने लेबनान की सरकार को चेतावनी देते हुए एक बयान में कहा कि लेबनान की मौजूदा सरकार ने वर्ष 1943 में हुए सत्ता साझेदारी समझौते का उल्लंघन किया है. हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा कि लेबनान की सरकार को चाहिए कि देश पर इजरायली हमलों के खिलाफ एकजूट होकर मुकाबला करें.

इसके साथ ही लेबनान की सरकार के जरिए हिजबुल्लाह को निहत्था करने उनके हथियारों को जब्त करने के इस फैसले को हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने अमेरिका और इजरायल की साजिश बताया है. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान की सरकार हिजबु्ल्लाह को निहत्था करने के लिए जबरदस्ती करेगी, तो इससे देश में गृह युद्ध हो सकता है.

गौरतलब है कि इजरायल, लेबनान पर लगातार हमले करता है. इजरायली सरकार की तरफ से यह तर्क दिए जाते हैं कि वह हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं. हालांकि इन हमलों में लेबनान के आम नागरिकों की भी मौत होती है. वहीं, हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजरायल के खिलाफ हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं. इतिहास में कई बार हिजबुल्लाह के लड़ाके और इजरायल के बीच खूनी संघर्ष हो चुके हैं.