मिडिल ईस्ट में एक और जंग की सुगबुगाहट! Israel के खिलाफ ये संगठन कर रहा तैयारी

Hezbollah Increasing Military Power: हिज़्बुल्लाह फिर से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है. जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई है. अधिकारियों का कहना है कि ये सीजफायर का उल्लंघन है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Hezbollah Increasing Military Power: अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने सोर्सेज के हवाले से खुलासा किया है कि लेबनानी दिग्गज संगठन हिजबुल्लाह ने अपनी मिलिट्री ताकत को पुनर्गठित करना और अपने हथियारों के भंडार को बहाल करना शुरू कर दिया है. इसे सीजफायर समझौते की शर्तों के लिए चुनौती माना जा रहा है और इससे इजरायल के साथ नई जंग की संभावना बढ़ गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि हिजबुल्लाह फिर से रॉकेट, टैंक रोधी मिसाइलें और तोपखाने इकट्ठा कर रहा है. कुछ हथियारों की तस्करी समुद्री मार्गों और सीरिया के रास्ते की जा रही है, वहीं एक सूत्र ने बताया कि हिजबुल्लाह खुद भी कुछ नए हथियार बना रहा है. अखबार ने लिखा कि हिजबुल्लाह की इन गतिविधियों से इजरायल का धैर्य खत्म हो रहा है. इससे लेबनानी मोर्चे पर तनाव बढ़ने की संभावना है.
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सुरक्षा बैठक में लेबनान की कंडीशन की समीक्षा की, जिसमें हिज़्बुल्लाह के जरिए अपनी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को बहाल करने के कोशिशों पर चर्चा की गई. इज़राइली सूत्रों के मुताबिक, हिज़्बुल्लाह आंशिक तौर पर अपने सैन्य ढांचे को बहाल करने में कामयाब रहा है, जो मौजूदा सुरक्षा समझौते का साफ तौर पर उल्लंघन है.
कुछ सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में हिज़्बुल्लाह ने सीरिया से लेबनान में दर्जनों छोटी दूरी के रॉकेटों की तस्करी की है और अपने नेतृत्व का पुनर्गठन कर रहा है. दूसरी ओर, लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ़ सलाम ने कहा है कि देश में हथियार केवल राज्य के हाथों में ही रहेंगे. उन्होंने इस काम के लिए असांजिदा को नियुक्त किया है.
बता दें, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर हो गया था. जिसके बाद से इजराइल लगातार लेबनान में हिज़्बुल्लाह के उन ठिकानों को तबाह कर रहा है, जहां उसे हथियार होने की आशंका है या फिर जानकारी है.