ईरान के बाद हिजबुल्लाह का ऐलान-ए जंग, इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन से किया हमला

Hezbollah Attack Israel: हिजबुल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया है. लेबनान में मौजूद हथियारबंद ग्रुप हिजबुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया है. इजरायल में सायरन की आवाज़ें गूंज रही है. हिजबुल्लाह ने पहले ही यह साप कर दिया था कि अगर इजरायल ईरान पर हमला करता है कि तो हिजबुल्लाह ईरान के साथ खड़ा होगा. अब इजबुल्लाह ने अपनी बातों को चरितार्थ करते हुए इजरायल पर हमला बोल दिया है. हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए रोकेट और ड्रोन से इजरायल को नुकसान हुआ है या नहीं.

वहीं, इजरायल पर हिजबुल्लहा के हमले के बाद इजरायली सेना (IDF) ने लेबनान के 50 से ज्यादा गांवों को खाली कर देने की धमकी दी है. IDF ने एक बयान जारी कर कहा कि चिन्हित किए गए 50 गांव के लोग अपनी गांवों को जल्द खाली करें. यानी इजरायल अब लेबनान पर भी हमला करेगा.