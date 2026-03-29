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Zee SalaamMuslim Worldहिज्बुल्लाह के हमले से अटकी IDF की सांसें, इजरायली फौज के साफेद बेस को रॉकेट-ड्रोन से उड़ाया!

हिज्बुल्लाह के हमले से अटकी IDF की सांसें, इजरायली फौज के साफेद बेस को रॉकेट-ड्रोन से उड़ाया!

Hezbollah Missile Strike: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हिज्बुल्लाह ने इजरायल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है. वहीं, इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और दक्षिणी हिस्से में बफर जोन बनाने की तैयारी में जुटा है. इजरानी सेना पहले भी लेबनान के लगभग 10 फीसदी हिस्से पर कब्जा करने का ऐलान किया. इसी मंसूबे को अमलीजामा पहनाने के लिए इजरायली सेना लगातार हिज्बुल्लाह की आड़ में लेबनान पर हमले कर रही है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:55 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Hezbollah attack on Israel: मिडिल ईस्ट में तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है. हर दिन नई घटनाएं इस बात की गवाही दे रही हैं कि हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं. एक तरफ अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान के बेगुनाहों पर बमबारी कर रहे हैं. वहीं, अब लेबनान का हथियारबंद संगठन हिज्बुल्लाह एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसने इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी ली है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेबनान के हथियारबंद ग्रुप हिज्बुल्लाह ने इतवार (29 मार्च) सुबह इजरायल के उत्तरी शहर साफेद (Safed) के पास मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है. अल जजीरा के हवाले से जारी बयान में संगठन ने कहा कि उसने इजरायल के महावा अलोन बेस पर मिसाइल हमला किया, जबकि बेरिया बेस पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया. ये दोनों सैन्य ठिकाने साफेद के आसपास के इलाके में मौजूद हैं और यह इजरायल के लिए रणनीतिक रुप से काफी अहम माना जा रहा है. 

उत्तरी इजरायल में हिज्बुल्लाह ने दागी मिसाइलें
हिज्बुल्लाह ने दावा किया कि उसने उत्तरी इजरायल के अल-मलिकिया इलाके में तैनात इजरायली सैनिकों और उनके सैन्य वाहनों पर तीन बार रॉकेट दागे. इसके साथ ही संगठन ने यह भी कहा कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के दैर सिरयान इलाके में इजरायल की बख्तरबंद फोर्स को निशाना बनाया. इन हमलों से यह साफ संकेत मिलता है कि जंग अब सिर्फ सीमित इलाकों तक नहीं रह गया, बल्कि सीमा पार झड़पें तेज होती जा रही हैं.

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इससे पहले शनिवार (28 मार्च) को इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने दावा किया था कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह के बड़े सैन्य ढांचे और हथियारों के जखीरे का पता लगाया है. IDF के मुताबिक, इजरायल-लेबनान सीमा के पास स्थित अल-खियाम नाम के कस्बे में एक स्कूल के अंदर भारी मात्रा में हथियार छिपाकर रखे गए थे. इन हथियारों में एंटी-टैंक रॉकेट, मोर्टार शेल, ग्रेनेड, लॉन्चर, हल्के हथियार और विस्फोटक शामिल थे.

यह भी पढ़ें: होर्मुज जाम, दुनिया परेशान…भारत के साथ इन "मित्र देशों" के लिए ईरान ने खोला समुद्री रास्ता

यहूदी फौज ने दावा किया कि यह सभी हथियार संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) के लगे हुए निशानों के साथ पाए गए. यह पहला मौका नहीं है, जब IDF ने UNHCR पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नेतन्याहू सरकार और यहूदी फौज के जरिये UNHCR पर आरोप लगाने के पीछे ग़ज़ा, लेबनान और सीरिया में किए गए युद्ध अपराधों को छिपाना है, क्योंकि यूएन ने नेतन्याहू और कई इजरायली अधिकारियों को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया है.

हिज्बुल्लाह की आड़ में इजरायल लगातार कर रहा हमला
ग्रेटर इजरायल बनाने की अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए यहूदी फौज लगातार हिज्बुल्लाह की आड़ में लेबनान पर हमला करती रही है. सिर्फ मार्च 2026 में इजरायल ने लेबनान पर इतने हमले किए हैं कि उनकी सटीक संख्या बताना मुश्किल हो गया है. हर दिन एयरस्ट्राइक, तोपों से गोलाबारी, ड्रोन हमले और जमीनी कार्रवाई लगातार जारी है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 मार्च 2026 को जब हिज्बुल्लाह ने इजरायल हमलों के जवाब में रॉकेट दागे, उसके बाद इजरायल ने लेबनान में अपने हमले और तेज कर दिए. आंकड़ों के मुताबिक, मार्च की शुरुआत से ही कई सौ हमले दर्ज किए गए हैं. कुछ रिपोर्ट्स में इनकी संख्या 394 से ज्यादा बताई गई है, हालांकि यह आंकड़ा लगातार बदलता रहता है. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि नवंबर 2024 में हुए सीजफायर के बाद भी इजरायल ने हमले पूरी तरह बंद नहीं किए थे. साल 2025 के दौरान लेबनान में करीब 950 से 1000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए गए. यानी इजरायली हमले पहले से ही जारी था, जो अब और तेज हो गया है.

अगर हाल के महीनों की बात करें तो जनवरी 2026 में 50 से ज्यादा एयरस्ट्राइक्स हुईं, जो सीजफायर के बाद सबसे ज्यादा थीं. फरवरी 2026 में 44 एयरस्ट्राइक्स दर्ज की गईं, जबकि दिसंबर 2025 में करीब 40 हमले हुए थे. इससे साफ है कि धीरे-धीरे हमलों की रफ्तार बढ़ती गई और मार्च में यह अपने चरम पर पहुंच गई. 16 मार्च 2026 से इजरायल ने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है. अब सिर्फ हवाई हमले ही नहीं, बल्कि सैनिकों की घुसपैठ भी बढ़ गई है. कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अब हर दिन दर्जनों हमले हो रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं.

लेबनान की 10 फीसदी जमीन पर कब्जा करने की साजिश
इजरायल की योजना सिर्फ हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दक्षिणी लेबनान में एक "बफर जोन" बनाने की तैयारी भी कर रहा है. 24 मार्च 2026 को इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि उसकी सेना लिटानी नदी तक के इलाके को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है. यह क्षेत्र लेबनान के कुल हिस्से का करीब 8 से 10 फीसदी माना जाता है. इजरायली सेना ने 16 मार्च से सीमित जमीनी ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन अब इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है. इस समय तीन डिवीजन, यानी हजारों सैनिक दक्षिणी लेबनान में एक्टिव हैं और आगे और सैनिक भेजे जा रहे हैं.

जमीनी हालात की बात करें तो इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के कई गांवों और महत्वपूर्ण इलाकों में अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया है. इजरायल की सेना ने वहां कई पुलों को नष्ट कर दिया है और वहां एक "सिक्योरिटी जोन" तैयार कर रही है. एक्सपर्ट इसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन मान रहे हैं. गौरतलब है कि 2024 के सीजफायर के बाद भी इजरायल के पास दक्षिणी लेबनान में पांच रणनीतिक ठिकाने थे. अब वह इन्हें और विस्तार देने की कोशिश कर रहा है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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