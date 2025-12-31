Advertisement
हिन्दू मां का बेटा जोहरान ममदानी कुरान पर हाथ रखकर लेंगे न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ; दुनिया को ये ख़ास सन्देश देना है मकसद

Zohran Mamdani to Take Oath on the Quran: जोहरान ममदानी नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में शपथ लेंगे. ऐतिहासिक जीत के बाद वे सार्वजनिक और निजी दोनों समारोहों में कुरान पर शपथ लेंगे. इसमें उनके दादा और आर्टुरो शॉम्बर्ग की कुरान शामिल होगी.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:21 PM IST

कुरान पर शपथ लेंगे जोहरान ममदानी (फाइल फोटो)
New York Mayor Zohran Mamdani Oath Ceremony: अमेरिकी सियासत में एक नया इतिहास रचते हुए जोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं. ममदानी न सिर्फ शहर के पहले मुस्लिम मेयर होंगे, बल्कि दक्षिण एशियाई मूल और मिलेनियल पीढ़ी से आने वाले पहले नेता भी होंगे, जिन्होंने इस पद तक पहुंच बनाई है. उनकी यह जीत ऐसे समय में दर्ज हुई, जब कई दक्षिणपंथी संगठनों ने उनको हराने के लिए कई मिलियन डॉलर खर्च कर दिया और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर उनका विरोध करते हुए नजर. 

इसके बावजूद भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ऐतिहासिक जीत हासिल की. उनकी जीत को न्यूयॉर्क की विविधता और लोकतांत्रिक परंपरा की बड़ी मिसाल के रूप में देखा जा रहा है. ममदानी की शपथ ग्रहण समारोह में एक और ऐतिहासिक पहलू जुड़ने जा रहा है. वह अपने सार्वजनिक और निजी, दोनों शपथ ग्रहण समारोहों में कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेंगे. ऐसा करने वाले वह न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर होंगे. उनकी सलाहकार जारा रहीम के मुताबिक, ममदानी अपने शपथ ग्रहण के लिए कम से कम तीन अलग-अलग कुरान का इस्तेमाल करेंगे.

आधी रात को होने वाले निजी शपथ समारोह में जोहरान ममदानी अपने दादा की कुरान और एक ऐसी कुरान का इस्तेमाल करेंगे, जो अश्वेत लेखक और इतिहासकार आर्टुरो शॉम्बर्ग की थी. यह कुरान न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की ओर से मेयर को उधार दी जाएगी. वहीं, दिन में सिटी हॉल में होने वाले ऑफिशियल समारोह में ममदानी अपने दादा की कुरान के साथ परिवार की कम से कम एक और कुरान पर शपथ लेंगे.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्टुरो शॉम्बर्ग की कुरान को शामिल करना प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. शॉम्बर्ग लैटिन-अफ्रीकी मूल के लेखक थे. उन्हें अपने शानदार लेखों के लिए हार्लेम रेनैसां के दौरान खूब प्रसिद्धी मिली. इस कुरान के जरिए ममदानी न्यूयॉर्क की उस पहचान को बयां करना चाहते हैं, जिसमें आस्था, नस्ल और जातीय विविधता एक साथ दिखाई देती है.

न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की मिडिल ईस्टर्न और इस्लामिक स्टडीज की चीफ लाइब्रेरियन हिबा आबिद ने बताया कि इसक चयन करना कई मायनों में खास है. उनके मुताबिक, "हम एक ऐसे मुस्लिम मेयर को देख रहे हैं, जो कुरान पर शपथ लेंगे और जिनका जन्म अफ्रीकी महाद्वीप युगांडा में हुआ था. यह आस्था, पहचान और न्यूयॉर्क के इतिहास के तत्वों को एक साथ जोड़ता है." हिबा आबिद ने ममदानी की सलाहकार टीम और उनकी बीवी रमा दुवाजी के साथ मिलकर शपथ के लिए कुरान के चयन में मदद की.

शॉम्बर्ग की यह कुरान पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखी जाएगी. यह शॉम्बर्ग सेंटर फॉर रिसर्च इन ब्लैक कल्चर की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रदर्शन में रखी जाएगी. इसका प्रदर्शनी का आयोजन सालभर चलने वाले समारोह में होगा. यह प्रदर्शनी शपथ ग्रहण के बाद आने वाले मंगलवार से शुरू होगी.

आर्टुरो शॉम्बर्ग खुद मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुरान को अपनी विशाल पुस्तक और कलाकृति संग्रह का हिस्सा बनाया था. उनके पास 4,000 से ज्यादा नायाब चीजों का कलेक्शन था. हालांकि, इन बेशकीमती चीजों को उन्होंने 1926 में न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी को बेच दिया था. इसी कलेक्शन से शॉम्बर्ग सेंटर की नींव पड़ी. शॉम्बर्ग ने कुरान को अपने कलेक्शन में इसलिए शामिल किया था ताकि अश्वेत कला, संस्कृति और धार्मिक जीवन को करीब से दिखाया जा सके. 

आर्टुरो शॉम्बर्ग अपने बचपन के एक शिक्षक के उस दावे को भी खारिज करना चाहते थे, जिसमें कहा गया था कि अश्वेत लोगों का कोई महत्वपूर्ण इतिहास नहीं है. बताया जा रहा है कि यह कुरान उस्मानी सल्तनत के दौरान सीरिया से हासिल की गई थी और इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए लिखा और डिजाइन किया गया था, जिसका अंदाज उसकी लिखावट और जिल्द से झलकता है.

हिबा आबिद के मुताबिक, इस कुरान के सार्वजनिक प्रदर्शन से न्यूयॉर्क के लोग कुरान और शहर में मुसलमानों की जिंदगी के बारे में और ज्यादा जान सकेंगे. इसके साथ ही जोहरान ममदानी की टीम और लाइब्रेरी यह भी चाहती है कि लोग लाइब्रेरी में उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों और संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें.

