Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3053135
Zee SalaamMuslim World

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरा हिंदू संगठन, भारी विरोध-प्रदर्शन!

Bangladesh Hindu Persecution: बांग्लादेश में हिंसा के बीच अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं. इस हिंसा का असर भारत पर भी पड़ रहा है. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 03:34 PM IST

Trending Photos

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरा हिंदू संगठन, भारी विरोध-प्रदर्शन!

Bangladesh Hindu Persecution: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. विभिन्न राज्यों और शहरों में सामाजिक और धार्मिक संगठन प्रदर्शन, रैलियां कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं. इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई.

नोएडा में विरोध प्रदर्शन सेक्टर-21 स्थित नोएडा स्टेडियम से शुरू हुआ, जहां VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता सुबह से ही इकट्ठा होने लगे थे. कार्यकर्ताओं ने तख्तियां और बैनर ले रखे थे, जिन पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. इसके बाद जुलूस जिला मजिस्ट्रेट (DM) के कार्यालय की ओर बढ़ा. मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं को नारे लगाते और जोर-शोर से अपनी मांगें रखते देखा गया.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और वहां धार्मिक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं. VHP और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं को डराना-धमकाना गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने मांग की कि भारत सरकार इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाले ताकि वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोएडा पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। जुलूस के पूरे रास्ते में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. आम जनता को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए ट्रैफिक का भी प्रबंधन किया गया था.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bangladesh Hindu persecution

Trending news

Bangladesh Hindu persecution
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरा हिंदू संगठन
Bangladesh violence
हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा बेलगाम, US ने दी हालात बिगड़ने की चेतावनी
White horse
इमाम हुसैन के सफ़ेद घोड़े 'ज़ुलजनाह' की वफादारी, जिसे याद कर रो पड़ते हैं मुसलमान!
Atal Bihari Vajpayee
बाबरी मस्जिद बनाने के पक्ष में थे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर क्यों दिया था 'समतल'...'
bihar
Bihar: औरंगाबाद में ऐतिहासिक शमशेर खान मकबरे में तोड़फोड़, गिराई गईं मज़ारें
Israel Hamas War
Gaza में बस्ती बसाने वाले बयान पर फंसे इज़राइली रक्षा मंत्री, जारी की सफाई
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंसा के बीच 17 साल बाद अपने वतन लौटे पूर्व PM के बेटे, सियासी हलचल
Zuljana Horse
चोरी हुआ मुहर्रम में इस्तेमाल होने वाला ज़ुल्जना घोड़ा, ढूंढने वाले को 50000 का ईनाम
Sharjah Business Women Council
इस मुस्लिम देश ने की महिला शक्ति को ग्लोबल मंच देने की तैयारी, SBWC का बड़ा फैसला
Nigeria News
Nigeria की मस्जिद में ब्लास्ट;10 लोगों की मौत और कई लोग घायल