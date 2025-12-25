बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरा हिंदू संगठन, भारी विरोध-प्रदर्शन!

Bangladesh Hindu Persecution: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. विभिन्न राज्यों और शहरों में सामाजिक और धार्मिक संगठन प्रदर्शन, रैलियां कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं. इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई.

नोएडा में विरोध प्रदर्शन सेक्टर-21 स्थित नोएडा स्टेडियम से शुरू हुआ, जहां VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता सुबह से ही इकट्ठा होने लगे थे. कार्यकर्ताओं ने तख्तियां और बैनर ले रखे थे, जिन पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. इसके बाद जुलूस जिला मजिस्ट्रेट (DM) के कार्यालय की ओर बढ़ा. मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं को नारे लगाते और जोर-शोर से अपनी मांगें रखते देखा गया.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और वहां धार्मिक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं. VHP और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं को डराना-धमकाना गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने मांग की कि भारत सरकार इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाले ताकि वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोएडा पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। जुलूस के पूरे रास्ते में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. आम जनता को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए ट्रैफिक का भी प्रबंधन किया गया था.

