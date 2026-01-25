बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की जिंदा जलाकर हत्या, सुरक्षा को लेकर डर में अल्पसंख्यक समुदाय

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldबांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की जिंदा जलाकर हत्या, सुरक्षा को लेकर डर में अल्पसंख्यक समुदाय

Bangladesh Hindu Killing Incident: बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को कुछ हमलावरों ने जिंदा जलाकर मार दिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव है. मृत युवक के परिवार वालों ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:03 AM IST

Bangladesh Hindu Killing Incident: बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक हिंदू युवक को गैराज में जिंदा जलाकर मार दिया गया है. यह घटना बांग्लादेश के नरसिंगदी जिले का है, जहां 23 वर्षीय चंचल चंद्र भौमिक को जलाकर मार दिया गया. चंचल चंद्र भौमिक जिस गैरेज में काम करता था, उसी गैरेज में उसकी हत्या कर दी गई. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना बीते शुक्रवार (23 जनवरी) की रात को हुई. मृत चंचल चंद्र के परिवार वालों ने बताया कि यह सोची-समझी हत्या है. उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की है. बता दें कि हमलावरों ने इस घटना को तब अंजाम दिया, जब चंचल चंद्र काम करके गैरेज में सो रहा था. हमलावरों ने गैरेज के सटर को बाहर से बंद कर, पेट्रोल से आग लगा दिया. आग लगने के बाद चंचल की मौत बुरी तरह जलने से हुई. 

वहीं, इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने दमकल सेवा को सूचना दी, जिसके बाद दमकल सेवा की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने लगभग एक घंटे तक कोशिश की, तब जाकर आग पर काबू पाया गया. आग बुझने के बाद गैरेज के अंदर से चंचल का जला हुआ शव बरामद किया गया.

मृत चंचल चंद्र भौमिक मूल रूप से बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला था. वह घर का मंझला बेटा था, लेकिन अपने घर का इकलौता कमाने वाला युवक था. रोजगार के लिए ही वह नरसिंगदी जिले में रह रहा था. इस घटना के बाद इलाके में तनाव है और हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल है. साथ ही हिंदू नेताओं ने अपने समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सुरक्षा की मांग की है. साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Bangladesh newsBangladesh Hindu Killing IncidentChanchal Chandra Bhowmik Killingminority newsmuslim world newsToday News

