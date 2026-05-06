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ईरान की जंग-ए-वजूद; पाबंदियों के बावजूद विकास तक का सफर

Iran News: ईरान ने 47 साल की पाबंदियों और मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी. उसने आत्मनिर्भरता, इनोवेशन और हौसले से आगे बढ़ना सीखा. आम जनता और युवाओं ने संघर्ष को ताक़त बनाया. यह कहानी सिखाती है कि उम्मीद और मेहनत से कोई भी देश हर मुश्किल को पार कर सकता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Edited By: Zeeshan Alam|Last Updated: May 06, 2026, 11:30 PM IST

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AI निर्मित फोटो
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Iran News: लंबी है ग़म की शाम, मगर शाम ही तो है. शायर फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर नाउम्मीदी के बीच उम्मीद बांधता है. ईरान के हवाले से जहां, दशकों से पाबंदियों का साया है, ये लाइन ईरान के रेसिसटेंस की कहानी बयान करती है.  फ़ैज़ की ये लाइन ईरान के पिछले 47 साल की तारीख़ का निचोड़ है. एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने पाबंदियों के कफ़न में लपेटने की कोशिश की, लेकिन जिसने हर पाबंदी को अपनी तरक़्क़ी की सीढ़ी बना लिया. 

साल 1979 के बाद से ईरान पर लगे अलग अलग stages में सैंक्शंस
ईरान को Banking System SWIFT और तेल बाज़ार से काटने की कोशिश की गई. तो क्या पाबंदियां किसी मुल्क की रूह को कुचल सकती हैं? जब दुनिया ने अपने दरवाज़े बंद किए, तो ईरान ने अपने अंदर झांका. इसे वहां Resistance Economy कहा गया. ये सिर्फ एक लफ़्ज़ नहीं, बल्कि वजूद की लड़ाई थी. सबसे पहले ईरान ने तेल पर अपनी dependency कम की. ईरान ने कच्चे तेल के बजाय पेट्रोकेमिकल्स और गैर-तेल export पर ज़ोर दिया. और दूसरा सबसे अहम काम import के बजाए innovation पर ज़ोर दिया. दवाइयों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक, ईरान ने Innovation) को चुना. सैंक्शंस ने ईरान को सिखाया के जब आपके पास खोने को कुछ न हो, तो आप सबसे ज़्यादा खतरनाक और innovative होते हैं. 
 
ईरान का रास्ता सिर्फ सैंक्शंज़ के कांटों से भरा नहीं था. Scientists का क़त्ल,साइबर अटैक और सरहदों पर मुसलसल तनाव, दुश्मन ने हर वो चाल चली जिससे हौसला टूट जाए, लेकिन ईरान ने इसे Active Resistance में बदल दिया. जिसके नतीजे में दुनिया ने देखा.

ईरान की सबसे बड़ी ताक़त बने यहां के नौजवान यानी यूथ ब्रिगेड जो महंगाई के बावजूद अपने culture, अपनी ख़ुद्दारी और ग़ैरत पर फ़ख़्र है. सैंक्शंस की सबसे भारी मार आम जनता पर पड़ी. दवाओं की कमी और Inflation ने सख़्त इम्तिहान लिया, लेकिन यहां के नौजवान डिजिटल रेजिस्टेंस का चेहरा हैं. वो  कोडिंग, स्टार्टअप्स और आर्ट के ज़रिए पाबंदियों की दीवारों को लांघ रहे हैं. वो जानते हैं के जीतने का हौसला ज़ेहन से शुरू होता है, और वो ये भी जानते हैं, फ़इन्ना म-अल उसरे युसरा. बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है. 

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47 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है. पाबंदियाँ  अभी भी हैं, challenges अभी भी पहाड़ जैसे हैं, लेकिन ईरान ने दुनिया को एक सबक़ दिया है कि  Geography और History को सैंक्शंस से नहीं बदला जा सकता. सितम की शाम कितनी ही लंबी क्यों न हो, वो सुबह की दस्तक को नहीं रोक सकती. ईरान के लिए ये जद्दोजेहद ये Struggle सिर्फ अपने वजूद को बचाने का नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने का है.
 
जंग का खौफ कितना ही गहरा क्यों न हो, मोमिन का दिल कभी ना-उम्मीद नहीं होता। ईरान की ये गलियां और मशहद की ये ठंडी फिज़ाएं आज एक ही पुकार कर रही हैं. ये पुकार किसी फौजी ताक़त की नहीं, बल्कि उस अमन की है जिसका वादा ऊपरवाले ने किया है. ईरान उस दौर में है जहां हर तरफ से घेराबंदी और 47 साल से उसकी चीख़ सुनने वाला कोई नहीं. लेकिन ईरान का अक़ीदा है कि अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती है.

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Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

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