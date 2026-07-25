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दुनिया के सबसे बड़े तेल साम्राज्य पर हूती का हमला, सऊदी में मचा हड़कंप; मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

Houthi Attack on Saudi: मिडिल ईस्ट जंग में सऊदी अरब और हूतियों की एंट्री हो गई है. सऊदी पर हूती संगठन ने बड़ा हमला किया है. इस हमले में सऊदी का भारी नुकसान हुआ है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 25, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:50 PM IST
दुनिया के सबसे बड़े तेल साम्राज्य पर हूती का हमला, सऊदी में मचा हड़कंप; मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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