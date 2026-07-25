/दुनिया के सबसे बड़े तेल साम्राज्य पर हूती का हमला, सऊदी में मचा हड़कंप; मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

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Houthi Attack on Saudi: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सैन्य तनाव में 13 दिनों से जारी है. इस युद्ध में सऊदी और हूती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है. हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जहाज को निशाना बनाया था. इस बीच हूतियों ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर हमला किया है. इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया गया. सऊदी अरब के औद्योगिक शहर जिज़ान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं. जिज़ान में सऊदी अरब की एक अहम सुविधा को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी के लिए सीधा खतरा पैदा हो गया.
इस हमले के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, यमन ने अरामको से जुड़ी एक तेल सुविधा को भी निशाना बनाया. यमन के जवाबी हमलों से सऊदी अरब के जिज़ान, यानबू और दमाद इलाके प्रभावित हुए. इसके अलावा, सऊदी सिविल डिफेंस ने यानबू प्रांत के लिए नेशनल अर्ली वार्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है.
हूतियों ने किया था ये ऐलान
वहीं, हूती विद्रोहियों ने हाल ही में लाल सागर में सऊदी जहाजों के खिलाफ "नौसैनिक नाकेबंदी" की घोषणा की थी. गुरुवार को सऊदी के दो तेल टैंकरों पर हमलों के बाद सऊदी गठबंधन ने जवाबी कार्रवाई की. हालांकि यह मोर्चा कई सालों से काफी हद तक शांत रहा था, लेकिन अब संघर्ष फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है. साथ ही, अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव भी बढ़ रहा है. शुक्रवार को अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ओमान की खाड़ी में एक व्यापारिक जहाज को रोक दिया.
अमेरिकी अधिकारियों ने क्या बताया?
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, जहाज ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था. जब चेतावनी के बावजूद जहाज नहीं रुका, तो अमेरिकी सेना ने उसके इंजन रूम पर गोलीबारी की. हाल के दिनों में अमेरिका द्वारा इस तरह से रोका गया यह दूसरा व्यापारिक जहाज है. अमेरिकी सेना ने यह भी दावा किया कि उसने अब तक 12 अन्य जहाजों का रास्ता बदल दिया है.