हूती लड़ाकों का इजराइल पर जवाबी वार, एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें; दहशत में तेल अवीव

Yemen Houthi: फिलिस्तीन के समर्थन में यमन के हूती लड़ाके इजरायल पर हमलावर हैं. गाजा पर इजरायली हमले के शुरूआत से ही यामन ने इजरायल के खिलाफ हमले शुरू कर दिए थे. वहीं, इजरायल ने गुजिश्ता रविवार को यमन में भीषण बमबारी की. इजरायल के इस हमले के बाद यमन के हूती लड़ाकों ने जवाबी कार्रवाई की है.

यमन के हूती लड़ाकों ने बदले की कार्रवाई करते हुए इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला किया है. यमन के हूती ग्रुप ने कहा है कि उसने यमन की राजधानी सना में एक बिजलीघर पर इजरायली हमले के जवाब में तेल अवीव के पास बेन गुरियन हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है.

हूती ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने रविवार को एक टेलीविज़न संबोधन में कहा कि मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे लाखों इजरायलियों को बंकर में छिपने और हवाई अड्डे का संचालन बंद करने" पर मजबूर होना पड़ा.

हूती ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि यह हमला इजरायल के गाज़ा में नरसंहार और भुखमरी के जुल्म और यमन के खिलाफ इजरायली आक्रामकता के जवाब में किया गया था. वहीं, इस हमले के बाद इजरायली सेना (IDF) ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया. IDF ने यह भी बताया कि हूतियों की ओर से मिसाइल दागने के बाद पूरे इजरायल में सायरन बजने लगे थे.

इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने कहा कि सेना ने गुजिश्ता रविवार को हूती ग्रुप के एक बुनियादी ढाँचे पर हमला किया था, जिसमें दक्षिणी सना में एक बिजलीघर भी शामिल था. यमन की राजधानी सना के अधिकारियों ने कहा कि इज़रायली मिसाइलों ने दक्षिणी सना में हिज़्याज़ बिजलीघर के बिजली जनरेटरों को नष्ट कर दिया. हालांकि इजरायल के इस हमले में यमन के किसी नागरिक की मौत नहीं हुई है.

गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 से इजरायल ने गाजा के खिलाफ जंग का ऐलान किया और बमबारी शुरू कर दी. इसके बाद यमन के हूती ग्रुप ने गाजा के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए नवंबर 2023 से इजरायल पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए. यमन के हूती ग्रुप का कहना है कि वे इजरायल पर हमले तब तक बंद नहीं करेंगे, जब तक कि इजरायल, गाजा पर बमबारी बंद नहीं कर देता.