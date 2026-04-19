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हाई अलर्ट पर हूती विद्रोही; इस धमकी से मची हड़कंप

Houthi Alerts For Potential Attacks: यमन के हूती विद्रोही के उप विदेश मंत्री ने धमकी दी है कि वे यमनी लोगों पर किसी भी हमलों का सामना करने के लिए अलर्ट हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 19, 2026, 04:43 PM IST

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हाई अलर्ट पर हूती विद्रोही; इस धमकी से मची हड़कंप

Houthi Alerts For Potential Attacks: अमेरिका और इजरायल से युद्ध के दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया. इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने धमकी देते हुए कहा कि वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद लाल सागर में स्ट्रेट ऑफ बाब अल-मंदेब भी बंद कर देगा. अब हूती विद्रोहियों के रक्षा मंत्री, मेजर-जनरल मोहम्मद अल-अतीफी ने रविवार (19 अप्रैल) को एक बार फिर धमकी दी है. उन्होंने कहा कि हूती विद्रोही "यमनी लोगों पर किसी भी हमलों का सामना करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं.

अल-अतीफी ने एक बयान में कहा, "ज़ायोनी (इजरायली) और अमेरिकी दुश्मन के साथ संघर्ष के हालिया दौर ने मोर्चों की एकता को दर्शाया और दुश्मन के खिलाफ जिहाद और प्रतिरोध के ध्रुव के सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता को साबित किया." इस बीच, हूती प्रशासन के उप विदेश मंत्री, हुसैन अल-एज़ी ने चेतावनी दी कि स्ट्रेट ऑफ बाब अल-मंदेब को बंद किया जा सकता है, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प "शांति में बाधा डालने वाली सभी प्रथाओं और नीतियों" को समाप्त नहीं करते हैं.

उप विदेश मंत्री, हुसैन अल-एज़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "अगर यमन स्ट्रेट ऑफ बाब अल-मंदेब को बंद करने का फैसला करता है, तो पूरी मानव जाति और जिन्न इसे खोलने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे." उन्होंने आगे कहा, "और इसलिए, ट्रम्प और सहयोगी दुनिया के लिए यह सबसे अच्छा है कि वे तुरंत उन सभी प्रथाओं और नीतियों को समाप्त करें जो शांति में बाधा डालती हैं और हमारे लोगों और राष्ट्र के अधिकारों के प्रति आवश्यक सम्मान दिखाएं."

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स्ट्रट ऑफ बाब अल-मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और यह एक प्रमुख शिपिंग चोकपॉइंट है, जो समुद्री यातायात को स्वेज़ नहर की ओर निर्देशित करता है. अपने सबसे संकरे बिंदु पर यह 29 किमी (18 मील) चौड़ा है, जो आने और जाने वाले जहाजों के लिए यातायात को दो चैनलों तक सीमित करता है. यह वैश्विक समुद्री माल ढुलाई के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, खास तौर से खाड़ी से भूमध्य सागर तक कच्चे तेल और अन्य ईंधनों के लिए, साथ ही एशिया जाने वाले सामानों के लिए, जिसमें रूसी तेल भी शामिल है.

इससे पहले, 28 मार्च को, यमन से इज़रायल की ओर एक मिसाइल दागी गई थी. इज़रायल रक्षा बलों (IDF) के मुताबिक यह हमला "ऑपरेशन रोरिंग लायन" शुरू होने के एक महीने बाद हूती विद्रोहियों द्वारा किया गया पहला हमला था.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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