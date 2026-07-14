/सऊदी के हमले का हूती ने लिया बदला! इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन

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Saudi Arabia Airstrike: सऊदी अरब ने यमन की राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया था. इस हमले से कई रनवे बर्बाद हो गए थे. इसी दौरान ईरान से लौट रहे हूती डेलिगेशन को ले जा रहा एक विमान सना एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दूसरे एयरपोर्ट पर विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया. सऊदी का अरोप था कि विमान ईरान से हथियार और दूसरे विस्फोटक सामान लाया जा रहा था. वहीं, इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने भी पलटवार किया है. हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर जवाबी हमला किया और आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलें और ड्रोन दागे. हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है.
सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा कई साल पहले हूती-नियंत्रित इलाकों पर हमले के बाद से नहीं देखी गई थी. सऊदी अरब के अधिकारियों ने यमन में एयरस्ट्राइक के बारे में टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया. हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने टेलीग्राम पर एक वीडियो बयान में एयरलाइंस को सऊदी हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि इन चेतावनियों को "तब तक गंभीरता से लिया जाना चाहिए जब तक कि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी नाकेबंदी हटा नहीं ली जाती." यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने पहले कहा था कि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों का मकसद ईरान के एक विमान को उतरने से रोकना था.
सबक सिखाने के लिए हूतियों ने खाई कसम
हूतियों ने हमले का बदला लेने की कसम खाई. यह हमला कुछ समय की शांति के बाद हूथियों और सऊदी अरब के बीच तनाव में पहली बड़ी बढ़ोतरी थी. इस हमले के बाद 13 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने तनाव के और बढ़ने के जोखिम पर चिंता जताई. संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों के सहायक महासचिव खालिद खियारी ने 15 सदस्यीय परिषद से कहा, "यमन और व्यापक क्षेत्र तनाव बढ़ने के एक और दौर को बर्दाश्त नहीं कर सकते. हम सभी पक्षों से संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में बातचीत में रचनात्मक रूप से शामिल होने का आह्वान करते हैं." कई सालों से यमन के दक्षिण में स्थित सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उत्तर में हूतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. सरी ने सोमवार को टेलीग्राम पर कहा कि सऊदी अरब ने एयरस्ट्राइक तब कीं, जब उनके मुताबिक "तनाव कम होने" का दौर खत्म हो गया था.
हूतियों ने दी चेतानवी
उन्होंने चेतावनी दी कि "इस आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा और इसके लिए सज़ा भी दी जाएगी." टेलीग्राम पर हालिया अपडेट में सरी ने कहा कि सना में हमलों का मकसद "सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मरीज़ों और फंसे हुए लोगों को लाने-ले जाने वाली मानवीय उड़ानों के लिए इसे बंद करना" था. यमन का गृह युद्ध 2014 में शुरू हुआ था, जब हूथियों ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था और सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था. सरकार को सत्ता में वापस लाने की कोशिश में अगले साल सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हस्तक्षेप किया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल था.