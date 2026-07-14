/सऊदी के हमले का हूती ने लिया बदला! इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन

सबक सिखाने के लिए हूतियों ने खाई कसम

हूतियों ने हमले का बदला लेने की कसम खाई. यह हमला कुछ समय की शांति के बाद हूथियों और सऊदी अरब के बीच तनाव में पहली बड़ी बढ़ोतरी थी. इस हमले के बाद 13 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों ने तनाव के और बढ़ने के जोखिम पर चिंता जताई. संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों के सहायक महासचिव खालिद खियारी ने 15 सदस्यीय परिषद से कहा, "यमन और व्यापक क्षेत्र तनाव बढ़ने के एक और दौर को बर्दाश्त नहीं कर सकते. हम सभी पक्षों से संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में बातचीत में रचनात्मक रूप से शामिल होने का आह्वान करते हैं." कई सालों से यमन के दक्षिण में स्थित सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने उत्तर में हूतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. सरी ने सोमवार को टेलीग्राम पर कहा कि सऊदी अरब ने एयरस्ट्राइक तब कीं, जब उनके मुताबिक "तनाव कम होने" का दौर खत्म हो गया था.