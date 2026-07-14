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सऊदी के हमले का हूती ने लिया बदला! इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन

Saudi Houthi War: यमन की राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के हवाई हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है. सऊदी अरब का आरोप है कि ईरान से लौट रहे विमान में हथियार और विस्फोटक थे. इसके जवाब में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 14, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:41 AM IST
सऊदी के हमले का हूती ने लिया बदला! इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दागीं मिसाइलें और ड्रोन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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