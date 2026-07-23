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सऊदी पर हूतियों का सबसे बड़ा पलटवार! रेड सी में दो तेल टैंकरों पर किया हमला

Houthi Attack on Saudi Oil Tankers: हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने रेड सी में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमला किया है. हमले के बाद हूती ने इसे सना एयरपोर्ट पर हुए हमले और कथित नाकेबंदी के जवाब में की गई कार्रवाई बताया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 23, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:55 PM IST
सऊदी पर हूतियों का सबसे बड़ा पलटवार! रेड सी में दो तेल टैंकरों पर किया हमला

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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