/सऊदी पर हूतियों का सबसे बड़ा पलटवार! रेड सी में दो तेल टैंकरों पर किया हमला

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Houthi Attack on Saudi Oil Tankers: सऊदी अरब ने यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला किया था. इस हमले में रनवे तबाह हो गए थे. इसके कुछ दिनों बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी पर पलटवार किया. साथ ही हूतियों ने रेड सी में सऊदी के दो तेल टैंकरों पर हमले का दावा किया. इस बीच 22 जुलाई को हूती संगठन ने रेड सी में सऊदी के दो तेल टैंकरों पर हमले की ज़िम्मेदारी ली. हूतियों के आधिकारिक प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी कासिम सरी ने टेलीग्राम पर एक बयान में दावा किया कि समूह की सेनाओं ने सऊदी के दो तेल टैंकरों "एन्सेलिया" (ENCELIA) और "लैला" (LAYLA) को निशाना बनाया.
सरी ने कहा, "सऊदी दुश्मन की तरफ से हमारे अजीज अवाम पर पिछले 12 सालों से थोपी गई नाइंसाफी और जालिमाना नाकेबंदी को तोड़ने के मकसद से और 'घेराबंदी के बदले घेराबंदी' के उसूल को दोहराते हुए साथ ही सऊदी-अमेरिकी ज़ुल्म और ज्यादती का मुकाबला करने और अपने कौमी संसाधनों और जायज हकूक वापस लेने के हमारे अवाम के हक़ की ताईद करते हुए." उन्होंने दावा किया कि विद्रोही समूह ने एक एक्शन के तहत दो जहाज़ों को निशाना बनाया. समूह का आरोप है कि इन जहाज़ों ने रेड सी में उसकी तरफ़ से लगाई गई नाकेबंदी का उल्लघंन किया गया था.
बयान में कहा गया, "यह अभियान कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ-साथ ड्रोन से चलाया गया. अल्लाह की मदद से हमले सटीक रहे, और इसके परिणामस्वरूप दोनों जहाजों में भीषण आग लग गई." हूती प्रवक्ता ने आगे दावा किया कि इस अभियान के बाद लगभग दस जहाजों को पीछे हटने और लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा. सरी ने कहा, "सशस्त्र बल सऊदी दुश्मन के खिलाफ अपने नौसैनिक अभियान जारी रखेंगे और 'घेराबंदी के बदले घेराबंदी' के समीकरण को लागू करते रहेंगे." उन्होंने चेतावनी दी कि यमन के खिलाफ किसी भी और कार्रवाई का जवाब सऊदी क्षेत्र के अंदर "बड़े पैमाने पर अभियानों" से दिया जाएगा.
हूतियों की सऊदी अरब को खुली धमकी
उन्होंने आगे कहा, "हम सऊदी दुश्मन को साफ पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हमारे मुल्क के खिलाफ कोई भी हिमाकत या हमला किया गया, तो उसका जवाब उसके अपने इलाक़े के अंदर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करके दिया जाएगा. अल्लाह के फ़ज़्ल से इस कार्रवाई के नतीजे उसके लिए बेहद संगीन और नुकसानदेह साबित होंगे."
हमले में लग गई आग
गौरतलब है कि ईरान की महान एयर से जुड़ा एक विमान हूती के कंट्रोल वाले इलाके में उतरने के बाद तनातनी और बढ़ गई. इसके बाद सऊदी फौज ने सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया. हमलों के बाद सऊदी प्रेस एजेंसी ने ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के हवाले से बताया कि सऊदी कंपनी के जहाज़ 'एनसेलिया' (ENCELIA) पर मौजूद तमाम क्रू मेंबर महफूज हैं. SPA के मुताबिक, TGA के एक अधिकारी ने बताया कि यह जहाज रेड सी से गुजर रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया. हमले में जहाज़ के अगले हिस्से में आग लग गई.